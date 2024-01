Winnaar en verliezer van de dag: 'de engel van Burundi' vs. Beyoncé

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Marguerite Barankitse

Marguerite Barankitse risked her life to save 30,000 children: https://t.co/KfXip3sMXy pic.twitter.com/8V4z2WuQkl — CNN Africa (@CNNAfrica) 16 mei 2016

Marguerite Barankitse redde met gevaar voor eigen leven de levens van 30.000 kinderen. Daarvoor krijgt ze nu de Aurora-prijs ter waarde van 1 miljoen dollar. Hulde!

Verliezer van de dag: Beyoncé

Beyoncé's Ivy Park is under investigation for the use of sweatshop-like production methods: https://t.co/VjPsb4MwF2 pic.twitter.com/mk4HY7xuUj — i-D (@i_D) 16 mei 2016

Beyoncé lanceerde haar kledinglijn met veel bombarie over "een betere wereld", maar nu blijkt dat het van Beyoncé zelf in ieder geval niet hoeft te komen. Haar kledinglijn wordt onder erbarmelijke omstandigheden in elkaar gezet.