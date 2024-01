Winnaar en verliezer van de dag: Steven Kruijswijk vs. coffeeshop The Power

@media (max-width: 1000px){@media (min-width: 100vw){#fig-65a965bbaf0b0 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-65a965bbaf0b0 img{#fig-65a965bbaf0b0 img.lazyloading{width: 26px;height: 26px;}} Steven Kruijswijk

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Steven Kruijswijk

Kruijswijk in selectie Rio, Gesink niet https://t.co/OvWcLt2nPQ pic.twitter.com/8dJWTxE0b1 — de Volkskrant (@volkskrant) 31 mei 2016

Steven Kruijswijk is opgenomen in de selectie voor de Olympische Spelen. Hij heeft zijn uitverkiezing te danken aan zijn sterke optreden in de Giro d’Italia, die hij als vierde afsloot. Zijn ploeggenoot Robert Gesink behoort niet tot het Nederlandse kwartet dat naar Rio gaat.

Verliezer van de dag: Coffeeshop The Power

Gemeente timmert net heropende coffeeshop The Power weer dicht na nieuwe schietpartij. https://t.co/dRa3FrpC29 pic.twitter.com/LERwANkaTK — Het Parool (@parool) 31 mei 2016

Coffeeshop The Power in de Sarphatistraat in Centrum is vannacht beschoten. De gemeente heeft de coffeeshop vanochtend dichtgetimmerd. Dat bevestigt de politie aan AT5. Opvallend is dat de coffeeshop in februari al onder vuur werd genomen. Er werden toen volgens getuigen zeker vijf schoten gelost. De coffeeshop werd daarom door de gemeente dichtgetimmerd, omdat er een gevaar zou zijn voor de openbare orde en de omwonenden.