Winnaar en verliezer van de dag: FC Barcelona vs. Hissène Habré

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: FC Barcelona

A jersey inspired by the 25th anniversary of the first European Cup. Explore it on https://t.co/qzv3KqEWKW pic.twitter.com/7VLzB90mng — FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 mei 2016

FC Barcelona treedt komend seizoen weer aan in een shirt met verticale strepen. Het afgelopen jaar speelden de Catalanen in een tricot met rode en blauwe, horizontale banen.

Nike heeft zich bij het design laten inspireren door het shirt dat de club in het seizoen 1991/1992 droeg. Het Dream Team, zoals de ploeg van Johan Cruijff werd genoemd, won de finale op Wembley door Sampdoria met 1-0 te verslaan.

Maar het allermooiste aan het nieuwe shirt is toch echt dat het sponsor is verdwenen. Chapeau.

Verliezer van de dag: Hissène Habré

#HissèneHabré guilty of atrocities, jailed for life. @ReedBrody on the long road to justice https://t.co/Z0Hymz1ao0 pic.twitter.com/MvGgafNkf5 — Human Rights Watch (@hrw) 30 mei 2016

De voormalig dictator van Tsjaad, Hissène Habré, is door een rechtbank in Senegal schuldig bevonden aan misdrijven tegen de menselijkheid. Dat stelt Reed Brody, van Human Rights Watch. Brody was betrokken bij het onderzoek naar de misdaden die Habré beging.