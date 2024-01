Iedere Star Wars fan heeft er wel eens over gefantaseerd: zelf een X-wing of TIE-fighter besturen. Een stel Amerikaanse nerds kwam met de next best thing: Star Wars-dogfights met drones.

Naast de video is er ook een making of-film video gemaakt. Ook zeker de moeite waard!

https://www.youtube.com/watch?v=2ZLrs9gX73M