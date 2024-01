Tiener laat bril in galerie liggen, iedereen denkt dat het kunst is

Een aantal bezoekers aan het San Francisco Museum of Modern Art werden deze week voor de gek gehouden. Een van de postmoderne meesterwerken bleek gewoon de bril te zijn van een 17-jarige grappenmaker.

“We waren best onder de indruk van de kunst in de galerie,” zei de dader, TJ Khayatan tegen Buzzfeed. “Maar sommige dingen vonden we toch wat minder. We vroegen ons of de mensen om ons heen dat wél goed vonden.”

Volgens Khayatan proberen mensen alles te interpreteren, zolang het zich maar in een galerie bevindt. Om die theorie te testen legde hij zijn bril op de vloer. “Al snel bleven mensen rond de bril staan, sommigen fotografeerden hem zelfs.”

Eerder deed Khayatan al zo’n soort experiment met een baseballpetje en een prullen bak.