Pissen op Trump-conventies dankzij virtual reality

Dat virtual reality gamen leuker en films kijken spannender maakt, is geen nieuws. Dat de techniek nu is doorgedrongen tot je toilet wel.

Met Pee World VR pis je niet meer op het eeuwige porselein, maar in de Grand Canyon, de ruimte, een Trump-conventie of andere bijzondere plaatsen op deze wereld. Pee World VR is een app die functioneert op je Samsung Gear VR en is te downloaden via Google Play Store. Zeiken zal nooit meer hetzelfde zijn.

https://www.youtube.com/watch?v=osyYcrhWAz0