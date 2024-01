Muziekrecensies: Deftones, PJ Harvey en Teleman

Onze muziekrecensenten Norbert Pek en Vincent Cardinaal recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van Deftones, PJ Harvey en Teleman.

Deftones - Gore

Ja, Deftones bestaat nog steeds. Sterker, ze zijn nooit opgehouden sterke platen te maken. Nu-metal waren ze nooit. Eerder het The Cure van de metal, of de skateboardvariant op Tool. De nieuwe plaat is een voltreffer. Doomed User: zo schrijft u een waanzinnige riff. Phantom Bride: classic rock meets moderne metal, die ze past als een maatpak. Gore is een machtige plaat, van een machtige, inmiddels legendarische groep.

Vincent Cardinaal

? ? ? ?

PJ Harvey - The Hope Six Demolition Project

Met trillende vinger gingen we naar de play-knop. Zal de nieuwe PJ Harvey net zo goed zijn als de glorieuze voorganger Let England Shake? Single The Community Of Hope was al zo’n goede voorbode. En ja, warempel. The Hope Six Demolition Project trekt de sfeer en het niveau moeiteloos door. De marsritmes, de poëtische alarmerende teksten, de jazz-invloeden, de nummers die een eigen universum hebben. She did it.

Norbert Pek

? ? ? ?

Teleman - Brilliant Sanity

Het witte Weezer-album is nog maar net verschenen of er komt weer een onmisbare zomerplaat bij. De naam Teleman doet misschien geen belletje rinkelen, maar Pete & The Pirates hopelijk wel, waar deze formatie uit voorkomt. Klasse indie-bandje was dat. De eerste drie nummers van Teleman zijn al zo verdomd catchy dat je de melodieën zelfs niet met geweld uit je hoofd krijgt. Gelukkig wordt het soms wat melancholischer. Alleen zonneschijn gaat natuurlijk ook vervelen.

Norbert Pek

? ? ? ?