Bij de koffie: Slapende IS-cel in Nijmeegs vluchtelingenkamp, Will Smith draagt Muhammad Ali en meer...

Buzzfeed weigert advertenties Trump

BuzzFeed weigert 'gevaarlijke' Trump-advertenties > https://t.co/Qxqhiyqq2J — Dagblad Metro (@Metro) 6 juni 2016

Online mediakanaal Buzzfeed heeft zich uit een advertentiedeal met de Amerikaanse Republikeinse Partij teruggetrokken omdat het geen reclame wil maken voor Donald Trump, de zeer waarschijnlijke Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. "Wij brengen geen sigarettenreclames omdat ze slecht zijn voor de gezondheid en om precies die reden weigeren wij advertenties voor Trump", liet oprichter en baas van Buzzfeed Jonah Peretti in een e-mail aan het personeel weten.

'Slapende IS-cel was in Nijmeegs vluchtelingenkamp'

In een Nijmeegs vluchtelingenkamp zijn leden van een slapende cel van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) aanwezig geweest. Het ging om een groep van twintig mannen, verdeeld over Nijmegen en Düsseldorf, die klaargestaan zou hebben om een aanslag te plegen wanneer IS hun daartoe opdracht gaf. Dat heeft een overgelopen jihadist, de 28-jarige Saleh A., in februari verklaard tegenover de Franse politie. Lees meer.

Will Smith draagt kist Muhammad Ali

Will Smith en ex-bokskampioen Lennox Lewis dragen kist Muhammad Ali https://t.co/hJvsZTMrgH pic.twitter.com/E0auMeJwoB — de Volkskrant (@volkskrant) 7 juni 2016

Onder andere acteur Will Smith en voormalig bokskampioen Lennox Lewis dragen vrijdag de kist met daarin het lichaam van Muhammad Ali. De Amerikaanse bokslegende overleed vrijdag op 74-jarige leeftijd in het ziekenhuis. 'The Greatest' krijgt eind deze week een groots afscheid in zijn geboorteplaats Louisville, Kentucky.

Aanslag op bus in Istanbul

Gewonden bij aanslag in Istanbul. Het doelwit was mogelijk een bus met politiemensen. https://t.co/bpz2MkndaM — NOS (@NOS) 7 juni 2016

In het centrum van Istanbul is een aanslag gepleegd. Het doelwit was een bus met politiemensen. Volgens de eerste berichten zijn er twee doden en acht gewonden. De aanslag zou gericht zijn op een bus vol politiemensen.