Sylvana Simons: Özcan Akyol, Leon Verdonschot en anderen over Nederlands meest controversiële politica

Als je bij de naam Sylvana Simons nog steeds denkt, "wie?", dan leefde je de laatste week onder een steen. Iedereen had een mening over haar beslissing om als politica bij DENK verder te gaan. Ook de columnisten van Nieuwe Revu hebben hun bijdrage aan het debat geleverd. Hier een selectie.

'De enorme hoeveelheid bagger die Sylvana over zich heen krijgt, illustreert dat we in Nederland een groter probleem met discriminatie en racisme hebben dan we dachten,' aldus Ewoud Butter, politicoloog integratievraagstukken. Op social media regent het haatberichten door haar uitlatingen in DWDD en haar strijd tegen Zwarte Piet. Een Facebook-event Uitzwaaidag Sylvana Simons heeft al ruim 11.000 deelnemers.

'Ben ik fan van Sylvana Simons? Allerminst. Ben ik aanhanger van DENK, opgericht door die twee zeteldieven? Nog minder,' schrijft Leon Verdonschot. 'Maar ik vind de PVV ook een onnozele en foute partij. En als boze witte Nederlanders recht hebben op hun geborneerde clubje beroepsrancuneuzen, dan hebben boze zwarte Nederlanders dat recht ook.'

'Het gevoel bekroop me dat onverdraagzaamheid en racisme niet alleen zijn voorbehouden aan lieden van de PVV, maar dat het xenofobe sentiment breed wordt gedragen, al dan niet goed verstopt,' aldus Özcan Akyol. 'Bij ons mag je kennelijk alleen meedoen als je niet te veel afwijkt van de grijze massa en met een grote glimlach alle kleingeestige vooroordelen en superioriteitsgevoelens van de witte meerderheid accepteert.'

Ruben L. Oppenheimer