Winnaar en verliezer van de dag: Mart Smeets vs. David Hasselhoff

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Mart Smeets

Mart Smeets heeft weinig gevoel voor humor of zelfspot. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. https://t.co/RihtUGGqvm — Arnoud Paternot (@ArnoudPaternot) 20 mei 2016

'Mag ik dat zeggen? Ja dat mag ik zeggen.' Mart heeft nu wel genoeg van zijn vaak herhaalde uitspraak. Hij gaat het niet meer zeggen. Gefeliciteerd, Mart. Vanwege dit wijze besluit bombarderen we je tot winnaar van de dag.

Verliezer van de dag: David Hasselhoff

David Hasselhoff boerde goed, maar nu zit hij financieel aan de grond. https://t.co/kQHjCq8btH pic.twitter.com/dSWR48tsVy — AD Show (@ADshownieuws) 20 mei 2016

De Hoff is blut! Vervelend voor hem, vooral omdat zijn vrouw door blijft zeiken over alimentatie. Gastrolletje in de nieuwe Baywatch?