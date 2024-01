Jack van Gelder: 'Dione de Graaff is een moordwijf'

PROFIEL — Ze begon in 1995 als stagiaire bij Studio Sport, maar inmiddels is Dione de Graaff (48) uitgegroeid tot een vast gezicht bij het best bekeken sportprogramma. Gedurende de Tour de France presenteert ze elke avond het programma De Avondetappe. Zonder Mart Smeets. Trekken we dat?

Studio Sport heeft geen rijk verleden aan vrouwelijke presentatoren. Waarom lukt het De Graaff wel?Eigenlijk zagen we alleen Annette van Trigt sport presenteren bij de NOS. Ze deed dat vanaf 1989 12 jaar. Hoewel er achter de schermen bij Studio Sport wel talentvolle vrouwen werken, is Dione de Graaff daar de enige dame die onze huiskamers in mag kijken. Volgens een medewerker van Studio Sport is De Graaff ‘one of the guys’ en zorgen juist haar mannelijke kanten ervoor dat ze zich keurig staande houdt in de sportjournalistiek, die toch vooral een kerelwereld is.

Mart Smeets is de bedenker van De Avondetappe. Kan De Graaff hem doen vergeten?Smeets begon in 2003 met het gevarieerde programma vol gesprekken en muziek, iedere avond vanaf een sfeervolle locatie in Frankrijk. In 2014 presenteerde hij zijn laatste editie en sinds vorig jaar neemt De Graaff het voor haar rekening. Vorig jaar nog samen aan tafel met Herman van der Zandt, die dit jaar tot verslaggever is gedegradeerd. De Graaff doet de presentatie dus alleen, zonder enige inbreng van Smeets. Voor zijn hekelaars een verademing, voor de liefhebbers van zijn onbeperkte kennis, gevatte opmerkingen en vileine humor een groot gemis.

??????????????Wat moeten we weten over Dione de Graaff?De enige vrouwelijke sportpresentator bij Studio Sport. Staat haar mannetje en is een allrounder; ze praat makkelijk mee over de meest uiteenlopende sporten. Verloor in 2001 haar partner Chris Götte, drummer van de band Bløf, bij een motorongeluk. Is momenteel gelukkig met collega-sportjournalist Nando Boers. Doet aan mixed martial arts (MMA) om fit te blijven en vindt deze heftige vechtsport geweldig.

Wat vindt Dione de Graaff van zichzelf?‘Ik doe MMA-trainingen. Het klinkt enorm stoer en ik blijf er superfit van.’

Wat vinden wij van Dione de Graaff?Vanwege Dione slaan wij geen Avondetappe over.

Wat vinden anderen van Dione de Graaff?

Jack van Gelder: Oud-NOS-collega

‘In 1995 kwam ik in vaste dienst bij de NOS; in hetzelfde jaar begon Dione als presentatrice van Studio Sport. Sindsdien is ze consequent goed met haar vak bezig. Dione kan een prettig praatje voor de camera maken en heeft verstand van zaken. Ze houdt van sport, is goed in haar contacten en is een warme persoonlijkheid. Doordat Herman van der Zandt nu verslaggever op locatie is, draagt Dione het programma. Ik moet daar nog wel een beetje aan wennen. Het duurt wel even voordat je iemand echt gelooft in de sportjournalistiek. Dione is een uitstekende presentatrice en ik heb gelezen dat zij en Herman niet vinden dat bedenker Mart Smeets wordt gemist. Ik mis de Mart Smeets van vroeger wel degelijk. Dat neemt niet weg dat Dione de juiste vragen stelt, de goede toonzetting te pakken heeft en het ritme van het programma aanvoelt. Een klein punt van kritiek? Ze werkt niet vanuit een hoofdsport, ik weet niet waar haar sportroots liggen qua interesse. Maar misschien is dat voor Studio Sport juist wel ideaal. Ze is allround en ik vind haar een moordwijf.’

