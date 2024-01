7 feiten over de krankzinnige cocaïne-industrie in Peru

De El Chapo van Peru is opgepakt. Toch is de arrestatie van Gerson Gálvez een bescheiden succesje voor het land, dat zijn strijd tegen de steeds machtiger wordende cocaïnekartels langzaam maar zeker aan het verliezen is.

7 feiten over de krankzinnige cocaïne-indsutrie in Peru.

10...

...jaar lang wist Peru geen grote drugsbaas te pakken. Met Gerson Gálvez Calle (alias ‘De Slak’) hebben ze wel meteen een flinke buitenspel gezet. Hij is de leider van Barrio King, het grootste drugskartel van het land.

80 tot 250...

...ton cocaïne wordt er elk jaar uit de havenstad Callao gesmokkeld, het thuishonk van Barrio King vlakbij hoofdstad Lima. Daar weet de (corrupte) douane minder dan 20% van te onderscheppen.

42.900...

...hectare coca werd er volgens de VN in 2014 in Peru geplant, tegen 69.000 hectare in Colombia. De twee landen wisselen jaarlijks stuivertje als het gaat om wie de grootste cocaïneproducent ter wereld is.

50...

... procent van Peru’s cocaïne komt uit de VRAEM-vallei, een gebied zo groot als Ierland. Daar nemen 6.000 militairen het op tegen 15 drugssyndicaten, die samenspannen met de overgebleven rebellen van Lichtend Pad.

1/3de...

...van alle coke wordt uit deze vallei gesmokkeld door mochileros, die voor het vervoeren van 15 kilo in hun rugzak $ 2.000 krijgen. De rest gaat via kleine vliegtuigjes (300 kg per vlucht) richting Bolivia en Brazilië.

12 miljoen...

... dollar is het jaarbudget van de anti-drugspolitie in Peru. Eigen luchttransport hebben ze niet. Ter vergelijking: hun collega's in Colombia hebben een budget van $ 45 miljoen, 50 vliegtuigen en 70 helikopters.

15...

jaar na dato heeft het leger van Peru weer het mandaat om narcovliegtuigjes uit de lucht te knallen. Ze stopten hiermee in 2001, toen bij zo’n actie per ongeluk een Amerikaanse missionaris en haar dochtertje omkwamen.