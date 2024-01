Man is nier ineens kwijt na ziekenhuisbezoek

In China is een man op onverklaarbare wijze een nier verloren na een doktersbezoek. Liu Yongwei, zoals het slachtoffer heet, sprak met The Shanghaiist over zijn verloren orgaan.

De nachtmerrie begon in juni 2015, toen Liu na een auto-ongeluk in het Medical School Hospital de stad Xuzhou belandde. Daar werd hij behandeld door ene Dr. Hu Bo, die besloot dat opereren noodzakelijk was. Tijdens de operatie, ook uitgevoerd door Hu, die overigens een hart- en longarts is, en beslist geen uroloog, zou hij de nier even uit het lichaam hebben verwijderd om het te bestuderen, en het daarna hebben teruggestopt.

So far so good. Maar toen Liu voor verdere behandeling naar een tweede ziekenhuis ging, bleek bij een routinescan dat zijn nier was verdwenen. Liu kon het amper geloven en ging naar een derde ziekenhuis, maar ook daar was de diagnose hetzelfde: weg nier.

Toen Liu terugging naar het eerste ziekenhuis om duidelijkheid (en hopelijk zijn nier terug) te krijgen, gaf dezelfde Dr. Hu als derde de diagnose: de rechternier was toch echt weg. Volgens Liu boog de dokter zijn hoofd en verliet stil de kamer toen Liu hem confronteerde met het feit dat de nier tijdens de operatie was verdwenen.

Van het kastje naar de muur

Daar bleef de ellende niet bij. Liu, toch enigszins nijdig over het feit dat zijn nier was verdwenen, diende een klacht in bij het ziekenhuis, die hem vervolgens doorstuurden naar een lokale rechtbank. De rechtbank verwees hem vervolgens door naar de politie, die in hun beurt hem terugverwezen naar het ziekenhuis.

Het ziekenhuis besloot een onderzoek in te stellen naar het verdwijnen van de nier. Twee maanden heeft Liu moeten wachten op de resultaten van het onderzoek. “Wij weten het ook niet”, kreeg hij na een paar keer contact te hebben gezocht uiteindelijk te horen.

'Weggezakt'

Nu het verhaal viral is gegaan heeft het ziekenhuis gereageerd in een statement. "Vermoedelijk is de nier een beetje weggezakt in de buik, waardoor je het orgaan niet ziet op de foto", zegt een woordvoerder, die aangeeft dat het ziekenhuis een nieuw onderzoek start.

Volgens The Paper is Lui niet bereid daarop te wachten en klaagt hij het ziekenhuis aan en eist hij een schadevergoeding van omgerekend 270.000 euro.