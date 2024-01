Bij de koffie: Axl Rose maakt debuut bij AC/DC, knielende Hitler levert miljoenen op en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

BBC-journalist opgepakt in Noord-Korea

In Noord-Korea is een Britse tv-ploeg opgepakt wegens een "ongepaste beschrijving" van leider Kim Jong-un: https://t.co/XKibxuYYhe — NOS (@NOS) 9 mei 2016

In Noord-Korea is een tv-ploeg van de BBC opgepakt. Volgens het Chinese persbureau Xinhua luidde de aanklacht dat de ploeg in een reportage een 'ongepaste' beschrijving van leider Kim Jong-un heeft gegeven. Hoe die luidt is niet bekend.

Knielende Hitler levert 15 miljoen euro op

Knielende Hitler geveild voor 15 miljoen euro https://t.co/E10ZaBYaac — De Telegraaf (@telegraaf) 9 mei 2016

Een beeld van een knielende Adolf Hitler gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan heeft zondag op een veiling in New York 17,2 miljoen dollar (15 miljoen euro) opgebracht, beduidend meer dan veilinghuis Christie's had verwacht.

Zussen Holleeder klagen advocaat van hun broer aan

Zussen Holleeder klagen advocaat van hun broer aan: https://t.co/C3wDFMAVFL — NU.nl (@NUnl) 9 mei 2016

De zussen van 'topcrimineel' Willem Holleeder en zijn ex- vriendin Sandra den Hartog hebben een klacht ingediend tegen de advocaat van Willem Holleeder, Stijn Franken.

Axl Rose maakt debuut als zanger AC/DC