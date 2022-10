'Erg flauw om de baby van Baudet 'Hitler' te noemen'

De versgeboren baby van Baudet ‘Hitler’ noemen. Er zijn er die dat doen. Op Twitter en zo. Tja. Het kind zelf heeft er geen last van, dus verschrikkelijk erg is het niet, maar je zet jezelf als Hitler-naar-baby-roeper natuurlijk wel behoorlijk te kijk. Als iemand met een wat zwak besef van geldende normen en waarden. Maar bovenal laat je iedereen zien dat je een beroerd gevoel voor humor hebt.

Want waar zit ’m de grap? Ik heb nog geen foto van de spruit gezien, maar ik ga er voor het gemak even van uit dat er weinig uiterlijke overeenkomsten met Adolf zullen zijn. Geen zwart haar in een zijscheiding. Geen Charlie Chaplin-snor. Misschien dat het af en toe sieg heilt. Maar dat is toeval. Die kleintjes liggen de hele dag met hun ledematen te spasten en te stuiptrekken. Een gestrekt rechterarmpje moet dan ook niet worden gezien als meer dan dat. Dat kan de mop dus niet zijn.

Ook in de relatie van het kind tot Baudet kan de witz ’m niet zitten. Hitlers vader was namelijk een ietwat humeurige douanebeambte en niet de grootste glibberfascistische engnek van Nederland.

Hitler had geen kinderen. Maar als hij en Eva Braun er nu wel een hadden gehad, een zoontje dat bijvoorbeeld Moritz heette, en je schold de baby van Baudet uit voor Moritz, ja, dan was het wel logisch. Want Thierry is dan Adolf en Davide is dan Eva en hahaha. Maar ja. Hitler had geen kinderen, dus die grap gaat niet.

(Nu zijn er ook mensen die het niet zo sjiek vinden wanneer Baudet zelf met Hitler wordt vergeleken. Daar heb ik minder problemen mee. Er zijn uiteraard verschillen. Als belangrijkste miljoenen doden. Maar bij Thierry is dat een geval van de gelegenheid maakt de dief. Kreeg hij de kans, dan zou hij alle niet-borealen naar vernietigingskampen laten afvoeren. En alle borealen met een grote bek ook. Dat mag je zwaar overtrokken vinden, maar ik ben ervan overtuigd. Zijn ideeën, zijn retoriek, zijn narcistische persoonlijkheid, alles wijst die kant uit.)

Wacht... Is de grap dat Thierry Baudet Adolf Hitler zo’n toffe peer/lichtend voorbeeld vindt, dat hij zijn kind naar de Führer zou vernoemen? Zoals anderen hun kinderen vernoemen naar voetballers, acteurs of muzikanten?

Dat zou een kloppende clou voor de mop zijn. Dus ja, ik geloof dat ik hem nu ook snap. Het kwartje is gevallen, hoor. Maar moet ik heel hard lachen? Schuddebuiken? Dijenkletsen? Van je hahaha een rondje door de kamer met de ROFLcopter? Niet echt.

Er vallen ongetwijfeld ontelbaar veel goede Derde Rijk- en nazigrappen over Thierry en het FvD te maken, maar zijn baby Hitler noemen is er daar niet een van.