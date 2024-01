Alden Ehrenreich speelt Han Solo in standalone film over de Star Wars-held

Vannacht is bekend geworden dat de 26-jarige acteur Alden Ehrenreich is gecast voor de rol van Han Solo in een film die zich afspeelt vóór de originele Star Wars-trilogie. Veel is er nog niet bekend over de film, maar producer Lawrence Kasdan heeft al wel het een en ander onthuld.

Om precies te zijn speelt de film zich af tussen Episode III: Revenge of the Sith (2005) en Episode IV: A New Hope (1977). “Het gaat niet zozeer over Han’s vroege jaren. We gaan meer zien van Han’s leven als smokkelaar, voor hij Luke ontmoet”, aldus de producent. “Als persoon is de Han Solo die we zien in de eerste Star Wars-film nog niet af.”

Er was al een tijdje een shortlist bekend voor de rol van een jonge Han Solo. Onder anderen Dave Franco, Miles Teller, Ansel Elgort en Scott Eastwood stonden op die shortlist. Uiteindelijk is het Alden Ehrenreich geworden.

Ehrenreich maakte zijn debuut in de Francis Ford Coppola-film Tetro. De film was geen kaskraker, maar werd goed ontvangen. Critici waren met name lovend over het spel van de jonge Ehrenreich. De legendarische criticus Roger Ebert schreef het volgende: “In zijn eerste grote rol is Alden Ehrenreich zelfverzekerd en charismatisch, en verleidt hij tot beschrijvingen als ‘de nieuwe Leonardo DiCaprio’”.

Een acteur, geen lookalike

Een goede keuze dus, maar sommige fans hadden liever de Harrison Ford dubbelganger Anthony Ingruber gezien. Hij heeft misschien niet het acteertalent van Ehrenreich, maar wat lijkt hij op Ford!

