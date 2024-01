VIDEO: Fokking ranzig... Ongecensureerde paardenseks in Silicon Valley

Als je dacht dat Game of Thrones het HBO-monopolie op seks had, dan heb je Silicon Valley niet gevolgd. In de serie over een tech start-up in San Francisco werden de hoofdpersoon én kijker geconfronteerd met een hengst die 'm er uitgebreid in hengst.

In een poging de HBO-hitserie te overtreffen haalden de schrijvers van Silicon Valley hun beste paarden van stal voor een stevig robbertje paardenporno. Of we dit wilden zien? Ach, een gegeven paard mag je niet in de bek kijken.

Enfin, genoeg gehinnikt, kijk zelf maar.

https://www.youtube.com/watch?v=TxYTfI0w2rQ