Bij de koffie: totale chaos in Venezuela, peuters terroriseren Amerika en meer...

Venezuela op het randje van de afgrond

Venezuela is nearing total "collapse." From @oppenheimera: https://t.co/HkumB0sqGc — Miami Herald (@MiamiHerald) 1 mei 2016

Er gaat maar weinig goed in Venezuela. Volgens een topeconoom van het IMF staat het land op de rand van de afgrond. Met een tekort aan voedsel en elektriciteit en een dreigende hyperinflatie begint het leven in het Zuid-Amerikaanse land steeds meer van Day Z weg te hebben.

Nieuw Iraans parlement heeft meer vrouwen dan geestelijken

New Iranian parliament has more women than clericshttps://t.co/Di4m088zUj pic.twitter.com/1fUitqjl2g — The Nation (@The_Nation) 1 mei 2016

Het aandeel vrouwen in het Iraanse parlement is opnieuw gestegen. Ook hebben progressieven en hervormers een meerderheid behaald ten opzichte van de conservatieve partijen in de Islamitische Republiek.

Elke week een dode door gewapende peuters

Report: Toddlers Have Already Shot 23 People This Year: According to The Washington Post, American ch... https://t.co/CFVZMjlosh #gawker — gawkernews (@gawkernews) 2 mei 2016

In Amerika wordt vuurwapengeweld met de paplepel ingegoten. Inmiddels heeft dat al aan 23 mensen het leven gekost.

Eerste cruise van Miami naar Cuba vertrokken

Passengers set sail Sunday on the first cruise to depart Miami for communist Cuba since 1959 https://t.co/XrDUJtvdhyhttps://t.co/uzOiH3B2lx — ABC News (@ABC) 2 mei 2016

Sinds president Obama het communistische eiland een paar maanden geleden bezocht, zijn de relaties tussen de twee aartsvijanden dusdanig ontdooid dat dit weekend de eerste cruise tussen Florida en Cuba de haven van Miami verliet.