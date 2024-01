Winnaar en verliezer van de dag: Charlie Sheen vs. Dee Gordon

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Charlie Sheen

Rechter verwerpt contactverbod Charlie Sheen https://t.co/SNFawaDre5 — De Telegraaf (@telegraaf) 28 april 2016

Charlie Sheen heeft de rechtszaak tegen Brett Rossi gewonnen. Sheen heeft nu geen contactverbod meer. Eindelijk is de beste man weer eens #winning!

Verliezer van de dag: Dee Gordon

Marlins 2B Dee Gordon has been suspended 80 games for violating MLB's performance-enhancing drug policy. https://t.co/kZGq4TiBP2 — SportsCenter (@SportsCenter) 29 april 2016

PED's gebruiken, dat mag natuurlijk niet. En Gordon komt er ook niet makkelijk van af. Tachtig wedstrijden moet hij maar liefst op de tribune zitten.