De waarheid: homoverkeerslichten, lsd, speedreaden en dikke allochtonen

In de waarheid gaat Nieuwe Revu uitgebreid in op allerhande vragen, dilemma’s en hersenspinsels van lezers.

Deze week: homoverkeerslichten, lsd, speedreaden en dikke allochtonen.

Utrecht heeft een homoverkeerslicht, in Rotterdam is er een petitie voor. Is dit het begin van het einde? Komen er ook stoplichten voor andere culturen? Voor vliegende spaghettimonsters? Voor mijn schoonmoeder?

Thijmen Viel, Delfzijl

In Utrecht staan sinds dit jaar welgeteld zes verkeerslichten die aandacht vragen voor seksuele diversiteit, vertelt Pepijn Zwanenberg. Als gemeenteraadslid voor GroenLinks stond hij aan de basis van het zestal, met daarop twee keer twee vrouwen, twee keer twee mannen en twee keer een man en vrouw. Want waarom zou je verkeerslichten neutraal houden, vraagt hij zich retorisch af. ‘Een verkeerslicht moet alleen rood en groen zijn. In Utrecht had je al het Nijntje-stoplicht, maar ook in Portugal heb je een rood poppetje dat danst, terwijl je in Oost-Berlijn het geliefde DDR-mannetje ziet.’

Zwanenberg verzon de verkeerslichten om het diversiteitsbeleid van de stad ook op straat zichtbaar te maken. Hij deed dat eerder al met het veelkleurige regenboogzebrapad. ‘Zo laten we als stad zien wat we belangrijk vinden. Natuurlijk vinden homobashers dan niet opeens homo’s oké, maar het is goed om als stad te laten zien waar je voor staat. Het is een beetje zoals dat liedje van Ronnie Flex: we doen dit niet omdat het moet, maar omdat het kan.’ En nee, homo’s staan niet keihard van ons belastinggeld zichzelf te promoten, benadrukt Zwanenberg (die, kleine disclaimer, zelf ook homo is). ‘Er moesten in Utrecht toch al nieuwe verkeerslichten komen.’ Het raadslid is ook niet van plan om nieuwe stappen te zetten. ‘Van mij mag het, de stad kan wel wat vrolijker, zolang het maar duidelijk blijft voor het verkeer. Dat geldt ook voor het regenboogzebrapad. Mensen gaan dan heus niet opeens harder rijden.’

Nu was Utrecht een jaar of wat geleden nogal negatief in het nieuws omdat een homostel weggepest was door Marokkanen. Heeft hij ook kritiek gekregen op zijn plannen? ‘We leven niet in het paradijs en moeten altijd proberen zoveel mogelijk te doen tegen homofobie. Maar Utrecht is misschien wel de meest homotolerante stad van Nederland. Ik heb hier ook geen last mee gehad. Ja, op websites zijn driekwart van de geschreven reacties negatief. Maar kijk je hoeveel mensen het loven & sharen, dan is dat echt een tienvoud.’ Met gevoel voor understatement: ‘De mensen die graag op websites reageren, zijn meestal niet de meest positieve figuren.’

Is er een manier om de creatieve effecten van lsd te krijgen zonder lsd te gebruiken?

François Verbocht, Reimerswaal

In Londen hebben ze mensen dit voorjaar volgeduwd met lsd en daarna hun hersenactiviteit gemeten in een scanner. Wat blijkt: opeens gaan alle onderdelen van de hersenen samenwerken. Daarom zie je ook draken en elfen enzo, want elk hersengebied kan het visuele stuk signalen geven, in plaats van alleen je ogen.

‘Het nieuwsbericht suggereert dat we iets beter begrijpen hoe lsd werkt, maar dat betekent niet dat we nu veilige stoffen hebben om vergelijkbare effecten te induceren,’ relativeert Jan Danser, Erasmus-hoogleraar farmacologie, de feiten. ‘Zonder lsd of een vergelijkbare stof krijg je die effecten ook niet. Het is ook twijfelachtig of er ooit veilige stoffen komen die dat wél kunnen.’ En dan volgt het onvermijdelijke ‘Don’t do drugs, mkay?’-moment: ‘En lsd is een zeer gevaarlijke drug die tot een bad trip kan leiden. Soms zijn de effecten, zoals schizofrenie, blijvend.’

Een vriend van mij zegt dat hij kan speed readen. Dan zit hij heel druk door een boek te bladeren. Loopt ie me te foppen of wat?

Petrus Tjallingii, Bergen

Yep, hij loopt je te foppen. Hard zelfs, maar vermoedelijk weet hij dat zelf niet. Kijk, er zijn mensen die claimen dat ze Harry Potter-boeken in drie kwartier kunnen lezen. Zelfs voormalig president Kennedy claimde 1200 woorden per minuut te consumeren. Maar nee: het kan fysiek gewoon niet. Je hersenen kunnen niet twee teksten tegelijkertijd verwerken. Je ogen kunnen niet twee gebieden tegelijk bekijken. Dus ook die apps die je helpen, slaan nergens op. Want ja, je kunt wel sneller door de tekst heen, maar dan zie je er gewoon minder van en sla je er minder van op. Jammer genoeg zal die vriend van jou dit antwoord nooit begrijpend genoeg lezen om het te snappen.

Op straat lopen heel veel dikke Turkse en Marokkaanse vrouwen en kinderen. Zijn zij van zichzelf dik, of komt het doordat ze hier de verkeerde dingen eten?

Sander Schroor, Zwolle

Ja, allochtone Nederlanders zijn vaker dik dan autochtonen. Die Dik Trommetjes zie je vooral bij Turken, Marokkanen en Antillianen, iets wat al in de eerste levensjaren begint. Integratie speelt daarbij een belangrijke rol. Ben je hier geboren, spreek je Nederlands en heb je veel autochtone kennissen, dan heb je vermoedelijk ook al die verknipte schoonheids- en calvinistische idealen van autochtonen overgenomen. Hardcore allochtonen denken eerder: fuck die shit, doe mij nog zo’n kippenpoot met krokante laag van baklava, gedrenkt in de Red Bull. Bovendien vinden Turken en Marokkanen eten veel belangrijker én krijgen allochtone kinderen sneller hun zin. Vandaar dat zij er soms uitzien als lopende Aldi-reclameborden voor goedkope chips en Golden Dragon.