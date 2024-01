Bij de koffie: 'panda' met chocoladebomgordel neergeschoten en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Nieuwe afluisterwet: iedereen kan gehackt worden

De Nederlandse geheime diensten mogen met een nieuwe wet ook onschuldige burgers hacken, als ze op die manier bij hun doelwitten kunnen komen. Dat blijkt uit de tekst van de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. De Volkskrant heeft de nog niet openbaar gemaakte wetstekst boven tafel gekregen en gedeeld met de NOS.

'Panda' met chocoladebomgordel neergeschoten

De Amerikaanse politie heeft in Baltimore voor een televisiestation een man in een pandapak neergeschoten. Hij had kort daarvoor gedreigd het gebouw van WBFF-TV op te blazen. De 25-jarige man bleek geen echte bom bij zich te hebben. Hij had een reep chocolade en wat draadjes aan zijn lichaam bevestigd.

Van der Steur onderzoekt strafbaar stellen verblijf in Syrië

Nederlandse jihadisten die vrijwillig in Syrië verblijven, kunnen mogelijk toch strafbaar worden gesteld. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) kijkt of dat mogelijk is.

Alicia Vikander wordt de nieuwe Lara Croft

Alicia Vikander gaat de rol van Lara Croft vertolken in de komende Tomb Raider-film. De Zweedse actrice heeft volgens The Hollywood Reporter onlangs een contract getekend. Afgelopen Oscars was de 27-jarige Vikander genomineerd voor haar rol in The Danish Girl. Roar Uthaug (The Wave) is aangewezen als regisseur.