Amerika is het land waarin alles altijd wordt overdreven. Bestel je een colaatje, dan krijg je een liter. Even lunchen? Reken maar dat je de rest van de dag geen hap meer door je keel krijgt. Een pick-up als auto is niet genoeg, nee, het moet extra breed met dubbele achterwielen en een verlengde laadbak.

Daaraan moest ik denken toen ik voor de inauguratie van Biden in Washington D.C. aankwam. Na de bestorming was besloten de boel iets beter te beveiligen. En ook dat ging natuurlijk op zijn Amerikaans: meerdere lagen dranghekken en duizenden militairen, checkpoint na checkpoint tot vele straten van het Capitool vandaan. De hele dag loeiden de sirenes van politie en FBI die door de stad scheurden, bij de Starbucks moest ik in de rij aansluiten voor mijn ochtendkoffie achter vijf mannen in camouflagepak en machinegeweer.

Het was zo’n enorm machtsvertoon dat je bijna zou vergeten waarom die agenten en militairen er waren: vanwege de boze Trump-supporters. En die zorgden natuurlijk wel dat ze uit de hoofdstad wegbleven. Het enige dat er nog een beetje op leek was een mafketel die blazend op zijn toeter gemaakt van een gekrulde ramshoorn door de lege straten zwalkte, constant met zwermen journalisten om zich heen. Ik vermoed dat iedere Journaalkijker van Japan tot Oezbekistan de staat van de Trump-zijde van het land in de woorden van die ene kerel tot zich heeft genomen. Geef de journalisten eens ongelijk: ze waren allemaal ingevlogen en in dure hotels weggepropt, dus moesten ze de hoofdredacteur toch in ieder geval wat plaatselijk geluid aanreiken.

Je kan erom lachen. Maar intussen is het vooruitzicht voor de Verenigde Staten serieus zorgwekkend. Van de ruim 74 miljoen mensen die op Trump stemden, gelooft het overgrote deel dat Biden onrechtmatig president is. Vanuit de inlichtingendiensten komen geluiden dat onder hen vele potentiële terroristen rondlopen, de eerste mensen zijn al door de FBI uit hun huizen getrokken. Een binnenlandse oorlog tegen terreur staat op het punt van uitbreken.

En weet je nog de vorige keer dat de VS een oorlog tegen terrorisme begon? Intussen zijn meerdere landen in het Midden-Oosten aan gort gebombardeerd en vragen we ons in Europa af wat we toch moeten met de vluchtelingenstromen die daardoor op gang kwamen.

Nee, als ik kijk naar de manier waarop de Amerikaanse hoofdstad in no time in een militaire basis is veranderd, waarbinnen iedere burger argwanend wordt bekeken en de stad praktisch is lamgelegd, dan vrees ik voor wat we komende tijd hier gaan meemaken. Want reken maar dat de tegenreactie op die dreiging van terrorisme net zo supersized zal zijn als de Amerikanen het altijd doen. Weg privacy, weg publieke ruimte. Alles zal moeten wijken nu er op gefrustreerde Trump-supporters wordt gejaagd.