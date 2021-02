Nieuwe Revu 6 is nu uit!

‘Ik zie dagelijks zoveel piemels, dat geloof je niet.’ In ons nieuwe nummer hebben we een uitgebreide reportage over FoxyRoxy uit Noord-Holland: voormalig Defensie-medewerker, moeder en inmiddels ook zeer succesvol sekswerker op OnlyFans. Het online platform voor homemade porno neemt in rap tempo de sekswereld over. En je kunt er grof geld mee verdienen, zegt FoxyRoxy: ‘Voor een gedragen, ongewassen string vraag ik 60 euro.’

‘Aandacht en applaus leveren dopamine op. Als blijkt dat ik dat écht nodig heb, kom ik wel terug.’ Ons grote interview is deze week met Klaas Dijkhoff. Pal voor de val van Rutte III en een dag na zijn verjaardag sprak Nieuwe Revu met de - nu nog - fractievoorzitter van de VVD. Klaas Dijkhoff (40) over zijn gezin, zijn uitglijders, Snollebollekes, de helende kracht van droevige nummers, roem en zijn aanstaande vertrek. ‘Als de enge populisten straks de overhand krijgen en ik nodig ben om ze af te stoppen, schopt mijn vrouw me weer terug de politiek in.’

‘Ik ben een straatvechter, ik kom terug.’ In de serie Mijn Nederland gaat Leon Verdonschot tot en met de verkiezingen in gesprek met een lijsttrekker over zijn of haar ideale Nederland. Deze week deel 3: Code Oranje-lijsttrekker Richard de Mos (44). ‘De politiek is de feeling met de burgers kwijtgeraakt. Dat contact moet hersteld worden, en daar is een andere vorm van politiek voor nodig. Het moet om mensen gaan, om de menselijke maat. Die zijn we aan het kwijtraken, overal, en dat is mijn grote zorg.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over de laatste jaren van seriemoordenaar Ted Bundy, over de edelste aller denksporten en over onze natuurgebieden waar je sinds de lockdown meer wandelaars dan groen ziet.

Plus elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.

Nieuwe Revu 6 is nu te koop in de winkel of kinderlijk eenvoudig hier te bestellen. Veel plezier!