‘Waar kennen we die afkeer van democratie ook alweer van? Oh ja, Mussert’

Beste Thierry Baudet,

Na het antisemitisme, het seksisme en de viruswaanzin kunnen we nu dus ook de homofobie en het racisme toevoegen aan het grote Baudet Bingo Bal.

Maar er viel me nog iets op tussen die berg bagger, waarover je verder niet meer wilde praten, om dat vervolgens toch te doen, in een hysterische uitbarsting voor de verzamelde pers. Ik keek die later nog eens zonder geluid terug, zag die grote pupillen, overstuurde uithalen en drukke gebaren en dacht alleen maar: sterk spul man, die lavendel.

Maar goed, wat me dus verder opviel. Dat was je sneer naar Kamerlid Pieter Omtzigt. De schrijver van ruim tien boeken doopte zijn ganzenveer in de inkt en noteerde: ‘Omtzigt is een TOTALE DWAAS, een sukkel die door de bomen het bos niet ziet, een feitenneuker, een loser kortom, dus natúúrlijk steunt hij de EU.’

Dankzij het feitengeneuk van Pieter Omtzigt is de toeslagenaffaire op de agenda gekomen en gebleven en lijkt er nu Kamerbreed een fundamenteel andere visie op de relatie tussen overheid en burgers te ontstaan. Alleen al daarmee heeft Omtzigt in zijn eentje als lid van een regeringspartij grondiger, scherper en effectiever oppositie gevoerd dan het hele Forum voor Democratie, de partij die van zijn twee gewonnen zetels er momenteel slechts één bezet, aangevuld met een door de VVD uitgekotste huisjesmelker en, weten we sinds deze week dankzij onderzoekscollectief Follow The Money, ook zorgcowboy.

In de vier jaren in het parlement was Forum voor Democratie geregeld afwezig bij belangrijke debatten en maakte jij na jaren nog steeds beginnersfouten in de procedures. Terwijl elders op het Binnenhof een ‘sukkel’ tot diep in de nacht in klappers vol dossiers de feiten zat te neuken om mensen te helpen, stond jij met een megafoon een handjevol coronawappies toe te spreken. Wie is de dwaas?

Maar de reden dat je zo’n waardeloos Kamerlid bent gebleken, is niet alleen dat je het parlement volstrekt niet serieus neemt, waar bijvoorbeeld aan dezelfde kant van het politieke spectrum Geert Wilders en Martin Bosma dat juist wel doen, en dat dan ook uitstekende Kamerleden zijn. Het gaat veel verder dan dat. Je mínacht het parlement. Dit was dan ook de laatste van je uithalen naar Omtzigt, bij wijze van ultieme belediging: ‘Het is een democraat!’

Ah, bah: een democraat.

Waar kennen we die afkeer van democratie en democraten ook alweer van? Oh, ja.

‘Het grootste recht van een volk is niet, dat het in de gelegenheid wordt gesteld om eens in de vier jaren een stembiljetnulletje op te vullen, maar dat het bij voortduring geleid wordt, voorgegaan wordt door de karaktervolsten en de bekwaamsten, die uit het volk zelf voortkomen en bereid zijn eigen belang en groepsbelang achter te stellen bij de belangen van het volk in zijn geheel. Dit grootste recht is aan het volk ontnomen door de zogenaamde democratie, die in werkelijkheid niets anders is dan partijendictatuur, waarin niet karakter en bekwaamheid, maar relaties in de politieke partij of het huis waarin men geboren is, beslissen over de bezetting van regeringsambten.’

Was getekend: Anton Mussert. Maar het moet gezegd: jij verving ‘partijendictactuur’ keurig door ‘partijkartel’.