‘We hebben een totale gek als Willem Engel nodig om aan te tonen dat de avondklok onwettig is’

Er is nog nooit iemand bevrijd, door risicomijdend beleid. Dat matige dichtregeltje blijft door m’n kop zingen en dat komt door de absurde ontwikkelingen rond de avondklok. Die achterlijke angstmaatregel, waarvan niemand kon of kan onderbouwen of ie überhaupt werkt of niet, maar waar een meerderheid toch achter staat.

Een jaar geleden waren we angstig over wat op ons af kwam. Hele Chinese steden geveld door een vreemd virus, Italiaanse dorpen die hun ic’s tot sterfhuizen zagen vervallen of après-skiënde & alaaf-lallende medelanders die in buikligging de bar verlieten: logisch dat we ons zorgen maakten, begrijpelijk dat groots werd opgeschaald. We wisten niet wat ons te wachten stond.

Maar een jaar later weten we dat corona alleen hele specifieke groepen treft, nauwelijks vat krijgt op de meerderheid en onderhand eerder het predikaat ‘epidemie’ verdient dan het dreigingsniveau ‘pandemie’. Helaas, er is ondertussen een beleidskoers uitgezet die een jaar nodig had om zichzelf op gang te krijgen en daar gaan we nu dus niet meer van afwijken. Mondkapjes, click & collect, avondklokken en wachten op AstraZeneca, zo gaan we het doen en niet anders, al zijn we er heel 2021 ook nog aan kwijt.

Bureaucraten bepalen het beleid dat door bange mensen wordt geaccepteerd. Mondkapjes, je kan er nog wat voor zeggen. Avondklokken worden al twijfelachtig. Maar nu gebleken is dat de wet waar die thuisopsluiting tussen 21.00 en 04.30 uur op is gebaseerd de toets van een simpele voorzieningenrechter al niet kan doorstaan, staat een meerderheid te kermen om herstel van deze ‘gezondheidsmaatregel’. Dat is het punt waarop een gezond mens zou moeten afhaken.

De afgelopen week zagen we de verklaring voor de hoge peilingen van Mark Rutte in levenden lijve: het gros van Nederland heeft zich te vondeling gelegd bij de VVD. ‘Doe jij het maar, Mark, hier is onze eigen verantwoordelijkheid, als jij ons gezond houdt, zullen wij op je stemmen.’ Fucking lafaards. Maar nog erger is dat het voortschrijdend inzicht over corona een onbespreekbaar onderwerp is, waar de VVD sowieso niet aan wil: recht zo die gaat is 40+ peilen.

Het virus is minder gevaarlijk, minder dodelijk en veel specifieker dan aanvankelijk gedacht en toch hebben we een totale gek als Willem Engel nodig om tot de rechter door te zetten om aan te tonen dat de avondklok een onwettig middel is – maar nóg stellen we niet de vraag of die klok inderdaad alleen maar moest beieren om onze angsten te bevestigen, ongeacht hoe zinloos ie is om besmettingen terug te dringen. Niet eerder maakten we zo’n pandemie mee, maar evenmin zag je ooit eerder hoe angst een pragmatische benadering bevriest. Democratie is niet voor bange mensen, maar het virusbeleid wordt gevormd, gedicteerd en gehandhaafd door coronachamberlains.