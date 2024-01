Dapper of dom? De vrouw die al jarenlang appels eet in Tsjernobyl

Al een aantal jaren maakt een jonge vrouw, alleen bekend onder haar YouTube-alias ‘Bionerd23’, video’s van haar ontdekkingstochten in de verboden zone rond de reactor. Met een monotone stem doet ze verslag van wat ze ziet en voelt in het gebied dat vandaag precies 30 jaar geleden werd getroffen door de grootste kernramp ooit.

Niets is te riskant of te radioactief voor de geheimzinnige vrouw, die op haar accent afgaand waarschijnlijk Duits is. Ze eet radioactieve appels, zwemt in het radioactieve meer en pakt stukken reactorbrandstof met haar blote handen vast. Als ze de bijna twee meter lange meervallen in het meer aan het voeren is, merkt ze kalmpjes op dat ze waarschijnlijk niet gemuteerd zijn. “Ze zijn alleen zo groot omdat niemand ze vangt.”

https://www.youtube.com/watch?v=3cEj8R5m3AI

Tsjernobyl is tegenwoordig een trekpleister voor toeristen, maar de meeste toeristen gaan niet zo ver de verboden zone in. En al helemaal niet zo lang. De zone is gigantisch - een oppervlakte van ongeveer 2.500 vierkante kilometer - en is, ondanks de naam, in principe niet verboden. Wel is het verboden om in het gebied te jagen, waardoor er een levendige flora en fauna is ontstaan, met herten, vossen en zelfs beren. Ook woonden er in 2012 117 mensen in de zone.

De ‘hoofdstad’ van de zone, Pripyat, is nog onbewoond, maar “het bier is hier hartstikke goedkoop,” grapt Bionerd. Er woonden bijna 50.000 mensen in het stadje ten tijde van de explosie, maar nu doet het denken aan de set van een post-apocalyptische film. De sfeer is zo beklemmend dat zowel Counter Strike als Call of Duty zich gedeeltelijk afspelen in de stad.

Hondsdolle vossen

Bang voor stralingsziekte of kanker is ze niet, wel noemt ze instortingsgevaar een gevaar in Pripyat. Ook is ze bang voor hondsdolle vossen.

Haar specialiteit is het vinden van dingetjes die normaal ongezien blijven. Zo vond ze in een stuk aarde een minuscuul stukje brandstof van de reactor. Op een gegeven moment wordt ze zelfs gebeten door een radioactieve mier wanneer ze in een mierennest aan het graven is, op zoek naar iets extreem radioactiefs. Wat Bionerd vandaag doet is niet bekend, wie weet is ze inmiddels crimefighter onder de naam Ant-woman.

Zelf ook Tsjernobyl ontdekken, hier kun je een uitgebreide drone-footage van het gebied zien.

https://www.youtube.com/watch?v=6kg4vVYKc90