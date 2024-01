De enigszins hysterische Ebru Umar heeft hard uitgehaald in haar column in de Metro, de eerste sinds haar arrestatie in Turkije. Ze richt zich daarbij vooral tot de Nederlandse Turken.

"Gefeliciteerd met jullie totaal mislukte Nederlanderschap. Gefeliciteerd nageboorte van een mislukte gastarbeidersgeneratie." Umar vindt de Nederlandse Turken een stelletje verraders. Ze vergelijkt ze zelfs met 'fouten' in de Tweede Wereldoorlog.

Lees ook: Inbraak in woning Ebru Umar; 'Dit is Turkse provocatie'

"Gefeliciteerd met jullie loyaliteit aan een stel berggeiten uit Turkije, geitenneukers zo je wilt, die jullie volgen zodra ze oproepen tot NSB-gedrag. Enig idee wat een NSB’er was? O wacht nee, die lessen over de Tweede Wereldoorlog zijn geschrapt he? Ik feliciteer jullie Nederturken met je NSB-gedrag. Jullie zijn de reden dat ik vastzit in Turkije. Jullie zijn de reden waarom mijn huis in Amsterdam nu verzegeld is. Jullie zijn de reden waarom ik dagelijks Mark Rutte, Lodewijk Asscher en Bert Koenders aan de lijn heb."

Familie

In de column bedankt ze ook haar familie, vrienden en collega's voor alle steun. "Ondanks dat ik jullie zonder uitzondering wegdruk zetten jullie je met man en macht in om mij thuis te krijgen. Ik kan wel janken van dankbaarheid - en dat doe ik ook hoor, no worries."