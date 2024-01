Bij de koffie: brandende rivier in Australië, seksslaafbijslag in het kalifaat en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Australiër zet rivier in de hens als protest tegen fracking

Condamine River on fire in Australia is natural, not due to fracking, says government agency https://t.co/hZUKqIFZvh — The Guardian (@guardian) 24 april 2016

Een Australisch Kamerlid voor de Green Party heeft op ludieke wijze gedemonstreerd tegen de vervuiling van de Condamine River. Volgens hem kan de rivier vlam vatten omdat er methaan in gelekt is. De rivier lijkt inderdaad een beetje condaminated.

Salarisstructuur IS onthuld

ISIS pay scale revealed: Documents show salaries based on number of wives, sex slaves | #FOXNewsWorld https://t.co/86jyt6PUFF — Fox News (@FoxNews) 25 april 2016

Naast kinderbijslag ook seksslaafbijslag in het kalifaat. Wel zijn de uitkeringen voor IS-strijders gehalveerd sinds het begin van de bombardementen van de westerse coalitie, aldus documenten in handen van The Washington Post.

Bananencrisis spreidt zich uit over hele wereld

There's a banana crisis -- the fruit is under attack by a disease spreading around the globe https://t.co/Z22NH3nQ4l pic.twitter.com/xUk1ac3ZRs — CNN (@CNN) 25 april 2016

Slecht nieuws voor bananenconnaisseurs: het geliefde gele fruit wordt geteisterd door een nieuw virus dat zich over de hele wereld uitbreidt. Met name Zuid-Amerikaanse exportlanden zien dit met knikkende knietjes aan.

'Marechaussee voert onrechtmatige grenscontroles uit'

Uit onderzoek van de Universiteit van Leiden blijkt dat de marechaussee regelmatig grenscontroles uitvoert die niet binnen de bevoegdheid van het korps vallen. Zo worden onder meer personenauto's gecontroleerd op drugs, terwijl dat een politietaak is.