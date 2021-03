‘Dat was dus de VVD-campagne: gewoon je gele sneakers aan en schijt aan alle zorgen’

Beste Mark Rutte,

Oh, ironie: een dag nadat de VVD opnieuw op ruime afstand de grootste partij van Nederland werd, werd ook bekend dat buitenlandse moederbedrijven van bedrijven die enorme bedragen aan loonsteun hebben ontvangen, voor honderden miljoenen winst aan aandeelhouders hebben uitgekeerd. Uit stukken die de NOS opvroeg, bleek dat het ministerie van Sociale Zaken dit eigenlijk wilde verbieden, maar ‘na druk van het bedrijfsleven’ zag het ministerie van zo’n verbod af.

Kortom, belastinggeld van de ‘hardwerkende Nederlander’ gaat gewoon weer naar aandeelhouders. Er verandert he-le-maal niks in Nederland. Logisch ook, als de meeste Nederlanders zelfs na de toeslagenaffaire net als Mark Rutte zelf denken: maar veel ging ook wél goed.

Omdat de VVD-campagne totaal niet ging over welke inhoud dan ook, en omdat ik u op tv steeds hetzelfde debat zag voeren met dezelfde Geert Wilders (ik betrapte me er op een gegeven moment zelfs op dat ik voor beide kanten de soundbite al kon invullen, en ook de repliek daarop), heb ik me eigenlijk nooit afgevraagd met welke argumenten die hardwerkende Nederlanders eigenlijk zijn overtuigd om te stemmen voor nog eens vier jaar de agenda van de ‘druk van het bedrijfsleven’.

Een vriend van me, wiens schoonvader op u stemde, deed dat na de verkiezingsuitslag wel, kwam op uw site een lijstje met 99 redenen tegen om op de VVD te stemmen, en dacht even dat uw site was gehackt. Dat was niet zo.

Reden 6 die de VVD aanvoerde om op u te stemmen, was daadwerkelijk: ‘Hij vindt Nederland het gaafste land van de wereld. Is natuurlijk ook zo.’ Reden 12 was echt: ‘Geen politicus in Nederland begrijpt beter hoe de perfecte selfie eruitziet.’ En 35: ‘Mark Rutte is niet bang voor technologische veranderingen, hij vindt ze juist gaaf.’ En 57: ‘Hij is zo lekker gewoon gebleven. Dat is in het buitenland weleens anders.’ En 59: ‘Mark gaat gewoon op z’n gele sneakers naar het Catshuis-overleg.’ En nee, zelfs reden 70 was niet gehackt: ‘Omdat Mark garandeert dat we nog tien jaar kunnen poepen.’

Dat was dus de VVD-campagne. En daar win je in Nederland de verkiezingen mee.

Gaaf, gaver, gaafst.

Lekker gewoon, niet zoals in het buitenland, met die rare buitenlanders.

Gewoon je gele sneakers aan en schijt aan alle zorgen.

En selfies maken, veel selfies, want alles draait om jezelfie.