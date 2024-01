Inbraak in woning Ebru Umar; 'Dit is Turkse provocatie'

Er is ingebroken in de Amsterdamse woning van de op dit moment veel besproken Ebru Umar. De columniste werd afgelopen zaterdag in Turkije opgepakt wegens kritische tweets aan het adres van de Turkse president Erdogan.

"Dit is intimidatie en provocatie uit Turkse hoek”, zegt Umar tegen De Telegraaf. Ze zegt zeker te weten dat het hier niet om toeval gaat.

Tijdens de inbraak is de woning overhoop gehaald en is er een laptop gestolen. De politie van Amsterdam doet onderzoek in de woning van Umar. Een woordvoerder laat weten nog geen doen geen inhoudelijke mededelingen te doen. "Het is nog vers. Wij zitten midden in het onderzoek. Later zullen wij wellicht meer kunnen meedelen."

Draaikolk

"Ik bevind me momenteel in een draaikolk. Er gebeurt zoveel, maar ik zit hier vast. Mag niet naar Nederland”, zegt Umar tegen Metronieuws weten. "Veel dingen gaan langs me heen. Mijn buurman belde me dat hij slecht nieuws voor me had. Mijn huis is opengebroken. De voordeur is geforceerd en alles is overhoop gehaald. Mijn oude laptop is gestolen. Gelukkig heb ik mijn nieuwe meegenomen naar Turkije.”

Umar is na haar arrestatie, zaterdag, inmiddels weer vrijgelaten maar mag Turkije niet uit. Ze verbleef daar in haar vakantiewoning in Kusadasi.