In Amerika is alles raciaal. Dat werd laatst weer bevestigd nadat een volslagen idioot in een paar massagesalons in Atlanta acht mensen doodschoot. Het paste in een groeiende en zorgelijke trend in de VS, waar sinds de uitbraak van het coronavirus geregeld mensen met Aziatische roots op straat worden uitgescholden of lastiggevallen. Dus is het niet gek dat mensen vreesden dat dit racistisch geweld was.

De schutter zei zelf te worstelen met een seksverslaving, waarvoor hij nog naar een christelijke ontwenningskliniek is geweest. Twee van de spa’s bezocht hij zelf voordat hij besloot daar mensen aan flarden te schieten, twee van zijn slachtoffers waren niet-Aziatisch, en na Atlanta wilde hij doorrijden naar Florida met een doelwit in de porno-industrie voor ogen. Op het moment dat ik dit schrijf, lijkt alles erop dat anti-Aziatisch racisme niet zijn motivatie was.

Maakt niet uit, zeiden veel Amerikanen. Dat een witte man seks heeft met Aziatische vrouwen in massagesalons past in een beeld van koloniaal denken, waarin de Aziatische vrouw subversief is en nederig doet wat de witte man verlangt. Zoals ik al zei, alles in Amerika is raciaal. En dat is ook niet vreemd in een land dat opgezet is door witte Europeanen – de WASP’s, ofwel de Witte Angelsaksische Protestanten – die zwarte slaven uit Afrika meebrachten.

Hoe meer bekend wordt over de schutter in Atlanta, hoe meer duidelijk wordt dat hij gemotiveerd werd door het protestantse deel van zijn WASP-zijn. Naast dat dit het land is van de porno-industrie en de complete seksualisering van vrouwen in videoclips, is dit ook het land van de ultieme preutsheid en het religieuze wijzende vingertje. De mensen die omkwamen in Atlanta zijn slachtoffer van dit religieus puriteinse denken, dat aan zo’n jongen leert dat zij de verleiding zijn – de Eva met de appel, door de duivel bezeten. Het is de manier van denken waarin een vrouw haar verkrachting dankt aan een te kort rokje.

In Sacramento, in het over het algemeen zeer ruimdenkende Californië, werd een drietal kinderen recent van een christelijke school getrapt omdat hun moeder bijverdiende met kinky beelden op doe-het-zelf-pornosite OnlyFans. Een andere moeder zag haar pornokanaal (goh, wat deed u daar zelf dan, mevrouw?) en wees de schoolleiding erop. Zelfs nu de kinderen van school zijn, valt ze de amateur-pornoster nog lastig.

Nou zal die laatste haar schouders ophalen, want die verdient anderhalve ton per maand met haar OnlyFans-kanaal. De kinderen kunnen vermoedelijk naar een goede privéschool. Maar het toont wel dat de VS een probleem hebben met puritanisme, voortkomend uit religieus extremisme – wat in Atlanta aan acht mensen het leven kostte. Het zou jammer zijn als dat ondergesneeuwd raakt in die andere discussie.