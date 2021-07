Peter R. de Vries op 64-jarige leeftijd overleden

Zijn familie meldt het volgende in een statement: “Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ‘On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar.” De familie wenst zijn overlijden in alle rust te verwerken en vraagt iedereen om dat te respecteren.

Peter R. de Vries, misdaadverslaggever

De Vries was jarenlang een van ‘s lands meest bekende en gerespecteerde misdaadverslaggevers. Zijn programma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever stopte vorig jaar na maar liefst zeventien jaar op de buis. De Vries onderscheidde zich door zich op grote, ruchtmakende cases te storten. Zo wist hij met een verborgen camera een bekentenis van Joran van der Sloot te krijgen in de zaak Natalee Holloway. Ook toonde hij aan dat prinses Mabel Wisse Smit en Klaas Bruinsma elkaar beter hadden gekend dan de (toen aanstaand) prinses had doen voorkomen.

Marengo-proces

De afgelopen maanden was De Vries betrokken bij het Marengo-proces. Binnen dit proces is hij de vertrouwenspersoon en woordvoerder van Nabil B. Dit is de kroongetuige. De zaak Marengo draait om verschillende georganiseerde moorden en heeft veel stof op doen waaien. Verschillende betrokkenen zijn namelijk vermoord. Zo is de vorige advocaat van Nabil B. al vermoord, en ook zijn broer is neergeschoten. Halverwege 2019 maakte De Vries bekend dat hij op een dodenlijst zou staan van hoofdverdachte Ridouan T.

Schietpartij

Vorige week dinsdag werd De Vries neergeschoten in Amsterdam. Volgens de NOS zouden er vijf schoten zijn gelost, en volgens het ANP vier. De Vries werd daarbij in elk geval door zijn hoofd geschoten. Een ambulance heeft hem vervolgens zwaargewond naar het VUMC gebracht. Daar vocht hij voor zijn leven. Binnen een uur na de aanslag arresteerde de politie twee mannen: de 35-jarige Poolse man Kamil E. en de 21-jarige Delano G. uit Rotterdam. Beiden geen onbekenden van de politie. Het onderzoek naar hen loopt nog. Hun voorarrest werd afgelopen vrijdag verlengd.