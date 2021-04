‘Op de covid-afdelingen zit 15 procent van het personeel thuis, overwerkt en opgebrand’

Beste VVD, CDA, D66 en CU,

Terwijl wij vanaf 28 april allemaal weer op een terras mogen zitten, om vervolgens iets voor zessen natuurlijk te beginnen met klagen dat het dadelijk alweer afgelopen is voor vandaag, en uitzien naar een D66-voorstel om er 18.30 uur van te maken, vragen ziekenhuizen door heel Nederland hun personeel om af te zien van de meivakantie. Op de covid-afdelingen van die ziekenhuizen zit 15 procent van het personeel al thuis, overwerkt en opgebrand. Hebben ze eindelijk tijd om tv te kijken, en daar te zien dat de voorhoede van het nationale wappieleger zich inmiddels heeft uitgestrekt van een geflipte dansleraar via een hufterige huisjesmelker tot nu ook egocentrische ‘moederharten’. Wat ze met elkaar gemeen hebben is het bestrijden van zowel de maatregelen, het testen als de vaccins, en wat ze delen is dus eigenlijk het voornemen om die 15 procent uit te laten groeien tot 100.

Je zou zeggen: het minste wat je voor dat zorgpersoneel zou kunnen doen is ze belonen met geld. Er zijn nogal wat pogingen gedaan om die zorgbonus te regelen, en evenzoveel pogingen van de regeringspartijen om die bonus te blokkeren. Maar goed, de regering van die partijen is inmiddels gevallen, dus de vier partijen, alle vier met vrome woorden over het belang van de zorgsector in hun programma, hebben nu hun handen vrij om daar ook naar te handelen. Maar nee, toen Lilian Marijnissen van de SP een bonus van 500 euro voorstelde voor de mensen die zichzelf nu al meer dan een jaar overwerken en die nu dus het verzoek krijgen hun vakantie en daarmee hun eigen terrasbezoek uit te stellen, toen stemde die nieuwe bonte verzameling partijen in de Tweede Kamer daar voor. Allemaal, van BBB tot FvD en van Bij1 tot PVV. Op vier partijen na: die van het gevallen vorige kabinet-Rutte III.

De reden: het is volgens deze vier partijen alleen betaalbaar als alleen het personeel dat zelf fysiek op de covid-afdelingen werkte, die bonus krijgt. Niet hun collega’s, want die zijn natuurlijk gewoon fluitend het jaar doorgekomen, lui achterover leunend als een ABN Amro-topman boven een witwasdossier. Als iedereen in de zorg die bonus krijgt, wordt het veel te duur, vinden VVD, CDA, D66 en CU. En geld is schaars, dat zou je natuurlijk bijna vergeten na een jaar waarin het woord ‘staatsschuld’ opeens gecanceld bleek, in een tijd waarin non-wetenschappelijke fieldlabs subsidies krijgen waar culturele instellingen normaal alleen maar van kunnen dromen, en waarin blijkt dat van de 3,4 miljard gemeenschapssteun voor KLM 2 miljoen euro de binnenzak van topman Ben Smith inglijdt, als beloning voor precies het binnenhalen van die steun. Het is zijn bonus, die 2 miljoen, het opgeteld bedrag dus van vierduizend mensen in de zorg die weer moesten horen dat hun werk heus wel wordt gewaardeerd. Vandaar immers dat applaus van 17 maart 2020, dat vast nog doorklinkt in hun hoofd, als een actieve herinnering.