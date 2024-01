'Legaliseer wiet tegen de tandem Islamitische Staat-Italiaanse maffia'

Het legaliseren van wiet zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren in de strijd tegen zowel de maffia als de Islamitische Staat. Dat zegt Franco Roberti, hoofd van de Italiaanse eenheid voor contraterrorisme, tegen Reuters. De hoofdroute voor het smokkelen van Noord-Afrikaanse hasj loopt nu vanuit gebieden van IS in Libië via andere Noord Afrikaanse landen naar Europa.

Volgens geheime documenten heeft de politie aanwijzingen gevonden dat de Italiaanse maffia met IS samenwerkt om hasj Europa in te smokkelen. Een VN rapport schat de totale waarde van die handel op 32 miljard euro.

In zijn nieuwe boek Het tegenovergestelde van angst schrijft de 68-jarige Italiaan over de overeenkomsten tussen de maffia en de terroristische organisatie. Volgens hem heeft Italië veel ervaring met het bestrijden van georganiseerde misdaad en kan die ervaring ook gebruikt worden tegen organisaties als IS.

“Internationaal terrorisme financiert zichzelf met dezelfde activiteiten als traditionele georganiseerde misdaad. Activiteiten zoals drugsmokkel, afpersing en mensenhandel,” aldus de Italiaan. “Het huidige drugsbeleid is niet toereikend. Drugsmokkel neemt toe, niet af. Door cannabis te legaliseren halen we een belangrijke inkomstenbron voor de Islamitische Staat onderuit.”