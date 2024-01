6 onmetelijk grote helden die het in hun eentje opnemen tegen IS

Onlangs maakten we kennis met de Irakese M1 Abrams tank die in z'n uppie jihadistjes aan gort knalt. Een mooie gelegenheid om eens wat andere 'eenzame' strijders tegen de Islamitische Staat te eren. Mogen ze vooral lekker doorvechten.

The Beast

“Het Beest schiet de vijand nu al dagen overhoop”, zegt Kolonel Steve Warren, woordvoerder van de Amerikaanse missie in Irak, over de Irakese M1 Abrams tank die een hit is geworden op social media.

De tank was dusdanig actief in de strijd rond de stad Hit, zo’n 140 kilometer ten westen van Bagdad, dat Amerikaanse adviseurs aanvankelijk dachten dat het om een heel bataljon ging.

https://www.youtube.com/watch?v=gkCURCj0EWg

Abu Azrael

Een cultheld van de bovenste plank.. De Irakees, die ook wel de Irakese Dan Bilzerian wordt genoemd, is een mediagenieke spierbundel die naar eigen zeggen “IS wil verpulveren.”

Abu Azrael, wiens echte naam Ayub Faleh al-Rubaie is, is leider van een van de vele sjiitische milities die in Noord-Irak vechten tegen de Islamitische staat. Hij is zo populair dat er overal in Bagdad t-shirts met zijn gezicht en zijn catchphrase, “illa tahin”, wat zoiets betekend als “tot moes [slaan]”.

Overigens betekent zijn naam “Engel des Doods”. Wat hij precies bereikt heeft in de strijd is onduidelijk, maar goede marketing, dat heeft ‘ie zeker.

https://www.youtube.com/watch?v=0NAvTEQ9eXQ

Jitske Akse

Ook Nederlanders doen lekker mee aan de strijd tegen de Islamitische Staat. Naast de missie van de Nederlandse staat in zowel Syrië als Irak, reist er af en toe ook een vrijwilliger naar de landen. Voormalig sluipschutter Jitse Akse (47) sloot zich aan bij de Syrische Koerden, en deed verslag van zijn avonturen op zijn Facebook-pagina. Naar eigen zeggen miste hij "de kick van oorlog".

Toen de ex-militair even terug was in Nederland, werd hij echter opgepakt door de Nederlandse politie. Want op eigen houtje mensen afschieten, dat is in Nederland strafbaar. Ook als het om IS-strijders gaat. Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie ook over gaat tot vervolging.

No Surrender-lid Ron

Ook Nederlandse leden van motorclub No Surrender vechten mee met de Koerden, dat bevestigt No Surrender president Klaas Otto. Het gaat om drie mannen uit Amsterdam, Rotterdam en Breda. Het drietal vecht rond de stad Mosul in Noord-Irak.

Een van de mannen, Ron, zegt te vechten omdat “de Koerden al heel lang worden onderdrukt”. Hij claimt zich aangesloten te hebben bij de Koerdische militie “om het IS ongedierte te bestrijden”. Ron is niet bang.

https://www.youtube.com/watch?v=SnkZqeQDzpM

Meysa Abdo

“We zullen vechten tot de laatst kogel. Dit is een strijd voor ons allen, voor vrijheid”, aldus de 40-jarige Meysa Abdo, ook bekend onder de naam Narin Afrin. Zij leidde de Koerdische troepen tijdens de belegering van Kobanî door de Islamitische staat.

Volgens schattingen vochten meer dan 15.000 vrouwelijke strijders, ongeveer 35 procent van het totaal aantal strijders, mee in de strijd rond de stad.

“IS-strijders zijn bang voor meisjes”, volgens soldaten van het vrouwelijke leger waar Abdo leiding aan geeft. “Ze geloven dat ze in de naam van Islam aan het vechten zijn”, lacht Telhelden, een 21-jarige Koerdische commandant. “En dat ze niet als martelaar de hemel mogen als ze gedood worden door een vrouw.” Wat een heldinnen.

https://www.youtube.com/watch?v=D3wGpImdlWo

Issam Zahreddine (eigenlijk geen held, maar goed)

Dat de mannen van het Assad-regime geen lieverdjes zijn, dat moge duidelijk zijn. Het regime is schuldig aan vrijwel elke oorlogsmisdaad denkbaar, inclusief gifgasaanvallen en genocide. Dat gezegd hebbende: ze verrichten wel heroïsche daden tegen de Islamitische Staat.

Issam Zahreddine, de majoor-generaal van de Syrische Republikeinse Garde, houdt al sinds 2013 stand op de luchthaven van Deir az-Zour, in het centrum van het grondgebied de Islamitische Staat. Op een stukje land van nauwelijks enkele vierkante kilometers bivakkeert hij met zijn elite-eenheid nu al drie terwijl hij volledig is omsingeld. Met enige regelmaat worden vanuit dit kamp IS strijders overhoop geschoten. Best knap.

https://www.youtube.com/watch?v=TtBQJevGniA