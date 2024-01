Winnaar en verliezer van de dag: Vincent Janssen vs. Åsa Romson

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Vincent Janssen

La Gazetta Dello Sport zet Janssen in de aanval met Lewandowski en Aguero. #AZ #ElftalvandeWeek @Gazzetta_it pic.twitter.com/qvoeSZL1aV — AZ (@AZAlkmaar) 18 april 2016

Hij staat naast Agüero en Lewandowski in het Team van de Week van La Gazzetta dello Sport nadat hij dit weekend tegen PEC Zwolle vier keer scoorde. Hij heeft zelfs het hoogste cijfer gekregen van het Italiaanse blad. Goed bezig!

Verliezer van de dag: Åsa Romson

Sweden’s deputy PM describe 9/11 as 'the September 11 accidents' https://t.co/JIzrhXip9R via @MailOnline Asa Romson @miljopartiet - ACCIDENT — Dan Möller (@malmobon) 19 april 2016

Een pijnlijke verspreking van de Zweedse vicepremier. In een interview noemde ze de aanslagen op het World Trade Center een "ongeluk". Op social media kreeg ze daarom de wind van voren.