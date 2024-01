'Alleen dwaze voetballers willen in Turkije spelen'

Robin van Persie wordt weggepest bij Fenerbahçe. De Turkse club wil de Nederlander weg hebben, omdat hij met een salaris van 6 miljoen per jaar te zwaar op de begroting drukt. De in 2015 aangetrokken duurste speler van de club uit Istanboel ooit zou volgens de clubarts zwaar geblesseerd zijn en dus niet kunnen spelen – niks van waar, zegt de spits zelf.

Van Persies opvolger is inmiddels binnengehaald: de bij Tottenham Hotspur wegkwijnende Vincent Janssen. De twee spitsen die bij Oranje het hoogst in de pikorde staan (volgens Dick Advocaat dan – hoi Bas Dost, hoi Klaas-Jan Huntelaar!) spelen dus bij dezelfde club in de Turkse competitie, en dat is geen goede zaak.

Spelersvakbond VVCS gaf al in 2013 een negatief transferadvies voor de Turkse Süper Lig. ‘Doe het niet,’ waarschuwde de VVCS spelers die zich door megasalarissen laten verleiden om hun loopbaan in Turkije voort te zetten. Volgens de vakbond krijgt zeker de helft van de Nederlandse spelers te maken met ernstige salarisachterstanden. Ook de internationale spelersvakbond FIFPro raadt een transfer naar Turkije af.

Voor het geld naar Turkije gaan, maar niet betaald krijgen, de ironie kan ook Janssen niet ontgaan zijn. In plaats van bankzitter in Londen te zijn, dreigt hij vrijwilliger in Istanboel te worden. Nobel, maar zou er niemand in zijn entourage die jongen beschermen voor deze dwaze stap? En dan hebben we het nog niet eens over de vraag of je moet willen spelen in een land waar een dictatoriaal regime stelselmatig de mensenrechten schendt (hoi Bert van Marwijk, bondscoach van Saoedi-Arabië!).

Laten we hopen dat het allemaal meevalt en dat tobspits Janssen bij Fener weer de vorm krijgt waardoor hij er tegen Zweden een stuk of tien in schiet.