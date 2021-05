‘Blijf niet stil’

Covid-19 verdwijnt nooit meer, maar in de ivoren torens – zowel landelijk als Europees – menen ze een bureaucratische oplossing gevonden te hebben om het virus aan banden te leggen: vaccinpaspoorten. Op Europees niveau is er de Digital Green Pass, landelijk wil het demissionaire (!) kabinet een vaccinpaspoort voor binnenlandse bezigheden invoeren. Het is een voorstel waar elke vrijheidsminnende vezel in ons maatschappelijke lichaam zich tegen zou moeten verzetten. Hier zijn drie argumenten voor dat verzet: Pia Dijkstra, Kees van der Staaij en Hugo de Jonge.

Pia Dijkstra heeft een donorwet doorgedramd die bepaalt dat iedereen orgaandonor is, tenzij je actief aangeeft dat je dat niet wilt. Kees van der Staaij verlangt een abortusbedenktijd van vijf dagen voordat een vrouw zelf kan beschikken over haar eigen baarmoeder. En nu wil Hugo de Jonge sociale segregatie tot norm verheffen: vaccineren wordt niet afgedwongen, maar actief gestimuleerd door individuele overwegingen moreel te centraliseren vanuit de overheid. Straks kom je zonder negatief testbewijs of een QR-code die je BSN plus een vaccin combineren tot een groen vinkje niet meer binnen bij kroeg, sportkantine of cultureel evenement.

Alledrie maken van vrijheid een opt-out. Als je het grondrecht op lichamelijke integriteit wilt bewaren, moet je een actieve keuze maken om geen donor te zijn. Moet je naar een breinaald grijpen om die vijf dagen bedenktijd voor abortus te omzeilen. En moet je zorgen dat je nooit gevaccineerd wordt om te voorkomen dat je BSN aan een QR-code wordt gekoppeld, waarmee je naar kroeg, kantine of cultuurdinges kan.

Het afgelopen jaar hebben we diverse vrijheden ingeleverd om een ziekte in te dammen en daar is breed begrip voor. Maar wat geen politicus hardop durft te zeggen, is dat corona nooit meer weggaat. Wat ze wel willen, is iedereen doen geloven dat ze een oplossing hebben – in dezen in de vorm van vaccinpaspoorten. Maar daarmee maken ze de schending van grondrechten tot norm: ‘Als jij zo graag naar kroeg, museum of sportclub wil, moet je eerst ff een spuitje halen. Geen dwang hoor, je mag altijd buiten blijven staan.’

Ongetwijfeld denken ze oprecht dat ze het goede doen. We zijn geen dictatuur, het is geen complot, bespaar me je 5G-gelul. Maar ondertussen is de wortel die ons wordt voorgehouden wel de keuze tussen een beetje meer bewegingsvrijheid, in ruil voor een beetje minder individuele soevereiniteit. De QR-codes maken het des te enger: we digitaliseren onze eigen dystopie. En de politici die dit in gang zetten? Hun geweten wordt gesust door de instemming van de massa. Of beter gezegd: door hun stilte. Blijf niet stil. Schreeuw je hiertegen uit. Corona gaat namelijk nooit meer weg, en dat geldt voor de meeste politieke maatregelen ook.