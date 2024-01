Deze minidocumentaire over Hans Zimmer's Interstellar-soundtrack is een must see

Interstellar is een meesterlijke film en dat is voor een groot deel de danken aan de bijbehorende muziek. Voor liefhebbers van de film is de nieuwe minidocumentaire over Hans Zimmer's fenomenale soundtrack dan ook een absolute must see.

De muziek voor de film van regisseur Christopher Nolan werd door muziekcriticus James Southall al “één van de meest indrukwekkende creaties uit Zimmer’s carrière” genoemd en werd genomineerd voor een Oscar. In deze documentaire, Cosmic Sounds, is te zien hoe deze soundtrack tot stand kwam.

Kosmische sfeer

Zo zie je bijvoorbeeld hoe Nolan en Zimmer samen met orgelspeler Roger Sayer het creatieve proces doorlopen. Hoe ze, om die kosmische sfeer te creëren, de muziek opnemen in een Londense kerk. Of dat musici hun instrumenten op onorthodoxe gebruiken, voor het zogenoemde 'aliengevoel'. Enfin, kijk zelf maar. Kost je slechts een kwartiertje.

https://www.youtube.com/watch?v=e40uAYm5cxE