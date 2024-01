Video: de 'auditie' van Axl Rose voor AC/DC

Toen AC/DC zanger Brian Johnson aankondigde te stoppen in verband met gehoorschade, moest de Australische band snel op zoek naar een vervanger. De geruchten gingen al, maar nu is het een feit: de Australische band heeft Guns N’ Roses-zanger Axl Rose gestrikt als (tijdelijke) nieuwe zanger.

AC/DC-gitarist Angous Young verscheen afgelopen weekend tijdens de officiële reünie van Guns N' Roses op Coachella dan ook op het podium om het nieuws te vieren.

https://www.youtube.com/watch?v=SlQZJzN_cQs

Rock Werchter

In een statement liet AC/DC afgelopen weekend weten dat ze “Brian Johnson het beste wensen met zijn gehoor en toekomstige projecten. Hoe graag we deze tour ook willen afmaken zoals we dei begonnen zijn, begrijpen we Brian’s keuze om te stoppen om zijn gehoor te redden.”

Axl Rose is voor het eerst te horen als zanger van de band op 7 Mei, in Lissabon. En op 16 Mei staat de band op Rock Werchter in België.

'Auditie'

Hoe Axl Rose deze topbaan nou heeft gekregen? YouTube-muzikant Karl Golden laat het zien in de onderstaande video. Geniaal.

https://www.youtube.com/watch?v=WJoKyUVxNmA