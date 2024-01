Nu in Nieuwe Revu (nr. 17, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel: een extra dik nummer incl een seksspecial van 24 pagina’s! Het coververhaal van deze week:

Nederland Wapenland. Het is steeds makkelijker om aan een vuurwapen te komen: ‘Je rekent af met bitcoins en laat het thuis bezorgen. (reportage)

Seksspecial:

- Mannen over hun relatie met een sekspop: ‘Het belangrijkste: geen geouwehoer.’ (reportage)- Vrouwen met ballen in het Blue Light District: ‘Geen vrouw kan tippen aan hoe ik pijp.’ (reportage)- Van pompstronk tot lebberspleet: waarom geven we onze geslachtsdelen koosnaampjes? (onderzoek)- Achter de schermen bij Playboy: zo gaat een fotoshoot met een naaktodel in z'n werk. (fotorepo)

Verder in editie 17 van Nieuwe Revu:

- Tommy Wieringa: ‘We zijn de omgang met geweld verleerd.’ (interview)- Wie zijn de mensen achter het nepnieuws in Nederland? (reportage)- De jeugd van Luc de Vos: de biografie van de Belgische zanger die veel te jong overleed. (portret)- Neerlands Hoop: vanillekweker Joris Elstgeest. (interview)- Wie denkt Yuri van Gelder wel dat hij is? (portret)- Jonathan Ursem: ‘De monarchie is nog dommer dan de dictatuur.’ (column)- Özcan Akyol: ‘Vreemdelingenhaat komt voor in alle lagen van de samenleving.’ (column)- Jerry Hormone: ‘Debieler dan Trump kan het niet worden.’ (column)- Leon Verdonschot: ‘Het ultieme bewijs dat de crisis voorbij is: het VIP-arrangementen van Guns N’ Roses.’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Bohemian Rhapsody werkt zelfs een gecremeerd lijk op de zenuwen.’ (column)- Marith Iedema ging na twee jaar weer bij de sugardaddy: ‘P. gaf de liefde op, en wilde alleen nog lol met jonge meiden.’ (column)- Maxim Hartman: ‘Slacht een biologisch varken of rund en maal deze tot gehakt. Dat is pas een Happy Meal.’ (column)