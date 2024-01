Axl Rose had een vooruitziende blik: die leggings rekken lekker mee

Beste Axl Rose,

Nog een paar weken, dan kom je naar Nederland. Met je band Guns N’ Roses sta je in het Goffertpark in Nijmegen. De verhalen over jullie reünietournee zijn juichend, je schijnt zelfs op tijd te komen en je had destijds een vooruitziende blik door een legging aan te trekken: die rekken mee. Kortom: hier in Nederland hebben we er zin in. Het Goffertpark is dan ook allang uitverkocht.

Helemaal uitverkocht? Nee, dat niet. Ook jullie doen mee aan het ultieme bewijs dat de crisis voorbij is en de decadentie terugkeert: de VIP-arrangementen voor popconcerten. Wie alsnog naar Guns N’ Roses in het Goffertpark wil, kan daartoe een Welcome To the Jungle Ultimate Package kopen. Zo’n kaartje kost 1035 euro – en hóhó, voordat iemand gaat steigeren: ínclusief 10 euro servicekosten. Dus eigenlijk maar 1025 euro.

Ik was heel benieuwd wat je voor dat geld allemaal krijgt. Dat viel me heel eerlijk gezegd een beetje tegen, dus ik heb er wat vragen over.

Het Welcome To the Jungle Ultimate Package ticket van 1025 ex/1035 incl bevat: ‘Staanplaats in de Golden Circle inclusief toegang tot het VIPdeck voor het concert’ (Geen vragen tot zover).

‘Exclusieve toegang tot de intieme backstage tour: ga achter de schermen en vraag geselecteerde leden van de crew wat het inhoudt om een uitgebreide productie als deze neer te zetten’ (Dus ik mag een steigerbouwer uit de regio Nijmegen vragen: ‘Hoe is dat nou, zo’n podium bouwen?’ waarop hij zal antwoorden: ‘Pittig!’ Mag ik daarna nog vervolgvragen stellen over zijn arbeidsvreugde, liefdesleven en persoonlijke band met Slash, of had ik dan het Ultimate Interview Package moeten kopen?)

‘Early Entry: als eerste in de Golden Circle vóór reguliere Golden Circle kaartkopers’ (Is er vervolgens wel voorzien in een lint of liefst een hek tussen ons in, of is een paupervrije avond niet gegarandeerd?)

‘De gehele avond heen en weren tussen de Golden Circle en het VIP-deck wanneer je dit wilt’ (Is ‘heen en weren’ een werkwoord? En hoe ver is het lopen? Indien ver: is een Uberpackage wellicht een idee, waarbij een limo je van de Golden Circle naar het VIP-deck rijdt?)

‘Exclusieve toegang tot het verhoogde VIP-deck op het veld met onbelemmerd zicht op het podium, inclusief een open bar op het VIP-deck’ (Geen vragen hier, ik vind het zeer sympathiek dat ik voor 1035 euro geen belemmerd zicht op het podium heb)

‘Ga voor de show het podium op voor een groepsfotomoment*’ (Waarom krijg ik toch de indruk dat dat sterretje slecht nieuws betekent?)

‘Limited edition VIP-cadeaupakket, Souvenir tour laminate + lanyard VIP-ticket als aandenken aan de show’ (Dus ik mag mijn kaartje hoúden? Wat gaaf! Kun je alvast aangeven hoe groot het is, in verband met mijn plakboek?)

‘Check-in door onze event medewerkers’ (Dus niet door geselecteerde leden van de crew? Zijn die zich ondertussen aan het voorbereiden op het vragenvuur?) Tot zover mijn vragen. Of nee, nog één, nadat ik las waar dat onheilspellende sterretje voor stond: ‘* De bandleden zijn niet aanwezig bij het groepsfotomoment op het podium’.

Waar staan jullie dan, Axl? Om de hoek, keihard te lachen?