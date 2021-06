‘Is Sywert onder de bus gegooid om Omtzigt te beschadigen?’

Ruim een jaar geleden, toen dat vervelende virus ons land in vloog, sloeg de ambtelijke machine vast en kreeg geen raamstaarder het voor elkaar om voldoende hulpmiddelen voor de zorg te regelen. Enkel door applaus beschermd moesten zorghelden de covidstorm trotseren.

Ene Pieter Omtzigt had ruim voordat het virus aanlandde al gewaarschuwd voor het dreigende gevaar. Zijn woorden werden in de wind geslagen. Een jongeman die zich later tot het CDA bekeerde als lid van de programmacommissie, Sywert van Lienden, kon het geklungel niet aanzien en richtte Stichting Hulptroepen op.

Daarmee ging hij ‘om niet’ en ‘zonder winstoogmerk’ in China op jacht naar mondkapjes, geholpen door bekende bedrijven als KLM en Coolblue. Dat lukte en het land leefde een beetje op. Wat Sywert niet voldoende duidelijk maakte, was dat hij zijn eigen lijn van liefdadigheid naar ondernemerschap had doorgetrokken en dat hij behalve bij zorginstellingen ook bij het ministerie van VWS had aangeklopt. Daar sloot hij een deal die hem eerst miljonair maakte en daarna tot doelwit van een lelijke lynchmob.

Vanuit Den Haag is naar de Volkskrant gelekt over de Sywertdeal, niet op zijn stichting, maar op een commerciële onderneming ter waarde van 100 miljoen. Hij hield er zelf 9 miljoen aan over. Het land ontstak in enorme woede. Smerige coronacasher! Dat VWS zijn mondkapjes weg liet rotten omdat ze na een slome start uiteindelijk te veel gekocht hadden, werd ook op Sywerts conto geschreven.

Kort na de duidelijk ambtelijk ingestoken onthulling in VK, openbaarde de Rekenkamer een rapport waarin de boekhouding van VWS ‘structurele zwakheden’ en ‘tekort schietend beheer’ wordt verweten. Gevolg: 5,1 MILJARD euro aan kwijtgeraakte bonnetjes. Maar toen dat bekend werd, was alle ophef al op Sywert gericht. Het regent weken later nog steeds geselingen, die door ambtenaren en een krant zijn aangejaagd. ‘De Mussert van de coronacrisis,’ werd hij op Radio 1 genoemd.

Het duurde drie weken eer zorgstaatssecretaris Van Ark bekende – na vragen van JA21 – dat zowel zij als voorganger Van Rijn persoonlijk bij de deal betrokken was, maar nog steeds geen antwoord had op de vraag waarom VWS meer betaalde aan een commerciële partij, dan wat Sywert in eerste instantie met zijn stichting vroeg. Daar wringt dit verhaal.

Sywert had zijn sales-pitch via Omtzigt aan Rutte doorgespeeld. Omtzigt blokkeerde de formatie. Is Sywert onder de bus gegooid om Omtzigt te beschadigen? Ik sluit dat niet uit.

Bovenstaande vragen heb ik bij de tijdlijn-Van Lienden. Ik geloof niet dat Sywert, die ik ken als een betrokken idealist die wellicht wat wijsneuzerig of zelfs betweterig is, maar niet kwaadaardig, zo cynisch zou zijn om van publiek geld dit loopje met een land in coronacrisis te nemen. De boze meute wordt misleid, of ik word genaaid.