Wietze de Jager over vaderschap: 'Onlangs heb ik voor het eerst heel hard gehuild waar de kinderen bij waren'

Is het veel, elke werkdag een radio-show presenteren, nog eentje op de vrijdagavond en dat combineren met een huis vol jonge kinderen?

"Maakt niet zoveel uit wat je doet, drie kleine kinderen in combinatie met welk werk dan ook is veel. Als je ze zo kort op elkaar krijgt als wij en je werkt allebei, dan weet ik echt niet hoe je dat voor elkaar krijgt. En dan heb ik het nog getroffen, want ik ben doordeweeks rond 15.00 uur thuis."

Heb je weleens gedacht: het groeit me allemaal boven het hoofd?

"In de tijd dat ik een ochtendshow deed, waren er fases dat ik tegen paniekaanvallen aan zat. Dat was voor mij een waarschuwing dat er iets moest veranderen. Vanaf dat moment heb ik alles buiten het radioprogramma gecanceld. De agenda leeg, geen afspraken maken in het weekend. Ik moest mijn rust terugvinden, zodat ik weer kon nadenken en dingen overzien. Dat lukt alleen als je op tijd de vrijheid voelt om tegen je werkgever te zeggen dat het even wat minder moet. Ik zat toen op zo’n punt met mijn pro- gramma dat ik me dat kon permitteren. Maar niet alle dj’s zitten in de luxepositie om te zeg- gen: ik maak even pas op de plaats."

Je komt over als een vrolijk niks-aan-de-hand-type. Is dat conform de werkelijkheid?

"Ik ben een blij iemand, maar het is niet menselijk als altijd alles goed gaat. Onlangs heb ik voor het eerst heel hard gehuild waar de kinderen bij waren. Ik was een weekje met de kinderen thuis geweest en vanaf vrijdagochtend begonnen de oudste twee enorm veel energie uit mij te slur- pen. De hele tijd gooiden ze de kont tegen de krib, ze wilden niks wat ik wilde, alles wat ik deed was fout. Op een gegeven moment was ik er klaar mee en zei ik tegen mijn dochter: 'Nu is het genoeg.' Ik wilde haar naar bed brengen en uit boosheid sloeg ze in mijn gezicht. Ze is pas vier, dus ze had het vast niet zo bedoeld, maar die klap kwam mentaal zo hard binnen dat ik in tranen uitbarstte. Ik heb tegen mijn vrouw gezegd: 'Ik trek het niet meer, ik ben even weg.'"

Hoe komt het dat een 4-jarige jou zo van de wijs kan brengen?

"Ik heb een vrij duidelijk beeld van hoe het moet met de kinderen: gezond eten, op tijd naar bed. Als ze niet meewerken, dan clasht dat soms. Ik moet ze gewoon wat meer ruimte geven en iets flexibeler zijn. Je kunt die kinderen niet 24/7 in het gareel hebben."

Ben jij iemand die alles graag onder controle heeft?

"Ik ben wel een beetje een controlfreak. Dat merk ik ook in mijn radioprogramma’s. Niet tijdens de uitzending, dan is het juist leuk om ver- rast te worden door wat luisteraars roepen. Maar stel dat we een filmpje opnemen voor de sociale kanalen, dan wil ik dat eerst zien voordat het online komt. Ik wil van alles op de hoogte zijn en ben graag goed voorbereid."

