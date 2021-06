‘Eindelijk een schoolboek met uitleg van de functie en anatomie van de clitoris’

Clitoriseikel. Het is dat het waarschijnlijk te gevoelig ligt, maar anders zou het een schitterend scheldwoord zijn. De clitoriseikel is wat wij kortweg de clitoris plachten te noemen, voordat breed bekend werd dat de clitoris een veel groter – deels inwendig – orgaan is. Sindsdien heet de clitoriseikel dus clitoriseikel, wordt zij in ruste afgedekt door de clitorishoed (omdat de clitoriseikel, net als de manneneikel, nogal gevoelig is) en heeft zij twee zwellichamen, die als het ware de vulva omarmen, en zoals het woord al zegt, bij seksuele prikkeling ‘opzwellen’.

Ingewikkeld? Troost je: je zult niet de eerste man zijn die weinig weet van de clitoris. Sterker nog: om nou te voorkomen dat er weer een complete generatie jonge mannen opgroeit met geen enkel benul van de anatomie en functie van de clitoris, heeft uitgeverij Malmberg onlangs in het leerboek Biologie voor jou het hoofdstuk voortplanting geactualiseerd. ‘Van de man werden alle onderdelen van de penis benoemd en uitgelegd, van de vrouw niet. Dat is nu aangepast. Hierdoor is de uitleg veel gelijkwaardiger geworden,’ vertelt Lineke Pijnappels, de eindredacteur van het biologieboek, aan RTL Nieuws.

Zou je denken: iedereen blij. Het werd eens tijd! Maar nee hoor. Allemaal boze opvoeders op Twitter. Die het onsmakelijk vinden dat 12-jarige kinderen worden geconfronteerd met een opengewerkte animatie van een orgaan dat nog geeneens een nette reproductieve functie heeft, maar louter is bedoeld voor zondig plezier... voor vrouwen! Schande! Weg met je zwellichamen en je clitorishoed!

Mafkezen. Alsof er ook maar één puber bestaat die nog niet via YouPorn op de hoogte is gebracht van iedere denkbare seksuele handeling, inclusief een aantal waar je je tieners maar beter wél voor kunt waarschuwen, in plaats van je aan te stellen over een bouwtekening van een clitoris. We noemen de populaire drievoudige anale simultaanpenetratie, het Beierse Bukkake-festival en lomp geduw met vuisten: handelingen waar je als volwassene al lelijk van in de war kunt raken, laat staan als jongere die denkt dat die shit allemaal normaal is.

Nee, dan toch maar liever een behoorlijke uitleg van de werking van de clitoris. Opdat de nieuwe generatie die dadelijk de seksmarkt betreed in elk geval al theoretisch de weg weet. En trouwens: ook voor de wol geverfde vulva-liefhebbers valt er over de clit nog een en ander bij te leren. Zo wist ik bijvoorbeeld niet dat ‘de zwelling die optreedt door seksuele prikkeling, en die bij mannen leidt tot een erectie, bij vrouwen leidt tot een vergelijkbare toename in het volume van de clit, zodat door penetratie ook het inwendige deel van de clitorus kan worden gestimuleerd. Alleen dan is penetratie lekker. Maar er gebeurt nog meer: de kleine bloedvaatjes waar de héle vagina mee is bekleed (niet alleen de binnenste vulvalippen) vullen zich met zoveel bloed dat het bloedplasma uit de vaatjes de vagina in wordt geperst. Dat is dus het zelfgemaakte glijmiddel van vrouwen’. Aldus Ellen Laan, hoogleraar seksueel welzijn aan de Universiteit van Amsterdam, op Twitter. Prachtig toch? Weet je dat ook weer. Doe er je voordeel mee!