'Didier Drogba zuipt champagne van geld voor Afrikaanse kinderen'

Uit een onderzoek van de Britse krant Daily Mail blijkt dat van de 1,7 miljoen Britse pond (omgerekend ruim 2,1 miljoen euro) die in Groot-Brittannië aan de Didier Drogba Foundation is gedoneerd, slechts 14.115 Britse pond is gebruikt voor het werk waarvoor het geld is ingezameld. 438.321 Britse pond, meer dan dertig keer zoveel, werd gebruikt voor het organiseren van decadente feestjes, waar de Britse prinses Beatrice, ambassadrice van de stichting, vaste gast is en niet bij Drogba is weg te slaan.

Het goede doel, dat gesteund wordt door onder sterren Bono, Roger Federer en David Beckham, werd opgericht om ziekenhuizen te bouwen in Ivoorkust, het geboorteland van Drogba. Naast donaties kreeg de stichting ook veel geld via sponsorovereenkomsten met onder andere Nike en Samsung.

Naar aanleiding van het onderzoek is de UK Charity Commission een eigen onderzoek gestart. Hoofdonderzoeker David Holdsworth zegt dat hij "bezorgd" is over de aantijgingen, en dat er zo snel mogelijk onderzocht moet worden of het goede doel “misleidende informatie aan donoren heeft gegeven".

Didier Drogba’s charity: Champagne, celebs and lavish balls - all paid for by cash meant for sick children https://t.co/z5jUlcsNwF — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 13 april 2016

Peperdure fundraiser

Pijnlijk zijn de kosten voor een decadente fundraiser waarbij 300.000 pond werd opgehaald. Te weten dat kosten van de organisatie, die uit de pot van de stichting kwamen, rond de 371.000 Britse pond blijken te zijn geweest. Dit terwijl de enige kliniek die de stichting in Ivoorkust heeft gebouwd personeel noch apparatuur heeft.

Drogba ontkent de beschuldigingen van Daily Mail en heeft de krant aangeklaagd. In een persbericht geeft hij aan dat de stichting alle uitgaven netjes bijhoudt, en dat de beschuldigingen niet kloppen.