‘Mark Rutte sms’t zoals hij praat: ‘Top!!’ ‘Tegek!!’ ‘Super!!’’

Beste Mark Rutte,

Je. hebt. mensen. die. super. irritant. appen: bijna ieder woord is een nieuwe app.

Het kan erger. Je hebt ook mensen bij wie zo lang ‘aan het typen’ staat dat je denkt dat er een essay onderweg is, en na 32 minuten komt dan ‘Oké’ binnen.

Het kan nog erger. Je hebt mensen die te lui zijn om te tikken, en die spreken dan een voicemailbericht in, dat 2 minuten en 26 seconden duurt, en in een app zou neerkomen op ‘Akkoord’, maar waarvan het begin van een transcriptie luidt: ‘Hé, met mij. Ja, ik dacht, ik spreek even in, want dit is wat te veel om te tikken, dus vandaar. Eh…Wacht, ik moet even inchecken... sorry, momentje…[piep} ah, kut, verkeerde pas, wacht… [andere piep]. Hé, eh, waar was ik. Oh ja, ik spreek dus het even in.’

Maar er blijkt dus nog een buitencategorie apper, maar dan in de ouderwetse vorm, per sms. En dat is de man die sms’t zoals hij praat, terwijl ik altijd dacht dat die taal niet echt zijn taal was, dat niémand werkelijk zo praat, dat niemand op die positie, namelijk premier, uit de grond van zijn hart ‘top’ zegt, of het buiten het bereik van een camera nog heeft over ‘gewoon een waanzinnig gaaf land’. Ik dacht dat die wat krampachtige in-de-overdrive-Veronica-voice-over-toon gewoon een maniertje was, een simpele truc om de blijmoedige boodschap van de Eigen Verantwoordelijkheid en de woordkeuze te laten samenvallen in termen die voor iedereen vallen te begrijpen, en die blijven hangen, al is het dan uit ergernis. Wij kunnen allemaal onderdeel worden van de waanzinnige gaafheid van dit land, als we maar ons best doen, en ons best doen is leuk, daarom praat ik zelf ook alsof alles altijd leuk is – dat idee.

Maar nee. U, Mark Rutte, of eigenlijk passend: jij, Mark Rutte!!, sms’t zoals je praat, en waarschijnlijk denkt, blijkt nu een deel van je sms-verkeer openbaar is geworden. ‘Top!!’ ‘Tegek!!’ ‘Super!!’

Het is een taal die zich bevindt ergens tussen een gemiddelde reaguurder die níét woedend is, en een coach uit het voordelige segment. Onze JOLO!-premier, die al sms’end alles regelt, controleert, of afschuift. Moeilijke vragen in aantocht? ‘ajb strakke qena’. Een uitroepteken of zelfs twee erachter, en door. Zeker!! Eens!! Aha!! En niet alleen onze premier heeft nooit een gebrek aan energie, zijn telefoon eveneens: het laagste percentage juice dat voorbijkomt is 71 procent. De meeste mensen die ik ken, zitten daar al onder als ze een uur wakker zijn.

Er zijn grofweg twee conclusies. De eerste is de overtreffende trap van het beeld dat al bovendreef uit de biografie van Mark Rutte door Petra de Koning: je kunt van de man zeggen wat je wilt, maar what you see is what you get, en in een tijd waarin iedereen altijd en overal authenticiteit verlangt, hebben wij al ruim tien jaar een premier die authentiek is, al is het dan authentiek Mark Rutte.

De tweede conclusie: na zoveel uitroeptekens is het tijd voor een punt erachter.