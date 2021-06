Baas B: 'Toen stond ineens de ex van Lange Frans voor mijn deur met een doorgeladen pistool'

‘Ik kan me voorstellen dat het voor de buitenwereld een onverwachtse stap was, maar voor het team – Frans, het management en de rest – was het geen verrassing."

"Ik wilde er in 2007 eigenlijk al uitstappen, maar toen heb ik me laten ompraten en toch nog een album gemaakt. In de twee jaar daarna liep het eigenlijk steeds minder lekker. Frans was vooral met z’n eigen ding bezig, ik werd steeds ongelukkiger."

"Het omslagmoment kwam toen ik het boek De kracht van het NU van Eckhart Tolle las. Hij schrijft onder meer dat je niet je succes of je werk bent, je moet je ego en al die dingen juist los kunnen laten. Toen ik dat las, had ik een soort eureka-beleving. Ik dacht: wauw! Dat gaf mij de kracht om de hele muziekindustrie achter me te laten en in het onbekende te stappen."

Bv's

Toch lukte het niet helemaal om uit de business te stappen. "Tijdens de periode dat Frans en ik samen muziek maakten, was er een gezamenlijke bv, ik had een bv en Frans had een bv. Die bv’s waren opgezet door het management en werden beheerd door een dame van de afdeling financiën."

"Toen we in augustus 2009 stopten, zat ik een maand later alweer in de studiebanken, klaar om verder te gaan met mijn nieuwe leven. Maar op papier moesten er nog allerlei dingen afgehandeld worden. Het ging in die tijd zakelijk ook wat minder, waardoor er geldproblemen ontstonden. Dat hebben we uiteindelijk met behulp van advocaten goed opgelost, maar er moest helaas eerst een incident plaatsvinden, zoals dat met de ex van Frans." Daniëlle, de ex van Lange Frans, stond destijds met een geladen pistool voor het huis van Baas B.

Ex Lange Frans

Baas B is dan ook bang geweest dat Daniëlle hem daadwerkelijk wat zou aandoen. "Ja, zeker wel. Je moet je voorstellen dat ik ontzettend blij was dat ik uit alle aandacht was gestapt. Mijn leven speelde zich lekker in de luwte af, met mijn studie en m’n vrienden."

"En dan ineens is er een conflict, dat ook nog eens in de media wordt gegooid. Daar had ik helemaal geen behoefte aan, ik dacht: laten we dit op een normale manier oplossen. Maar toen stond zij ineens voor mijn deur, met dat doorgeladen pistool. Ik was gelukkig niet thuis, maar dan denk je wel: in wat voor bizarre film ben ik terechtgekomen? Dat was heel beangstigend, niet normaal."

