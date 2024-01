Facebook verwijdert cartoon Oppenheimer en biedt later excuses aan

Facebook heeft excuses aangeboden voor het verwijderen van een cartoon van Ruben L. Oppenheimer, de cartoonist die ook wekelijks in Nieuwe Revu te bewonderen is.

De betreffende cartoon was een reactie op de ophef die was ontstaan nadat de Duitse komiek Jan Böhmermann de Turkse premier Erdogan voor geitenneuker had uitgemaakt. Erdogan riep vervolgens op om hem te vervolgen, reden voor Oppenheimer daar iets over te tekenen en dat te delen Facebook.

'Sorry, foutje'

Maar deze manier van meningsuiting, die natuurlijk verre van grensoverschrijdend is, werd niet gewaardeerd door het sociale netwerk. Of niet aangedurfd. Zeg het maar. Dus werd de content verwijderd. J

"Geweldig! De lange arm van Ankara heeft Facebook bereikt", reageerde Oppenheimer, waarna hij een met een 'Facebook proof' alternatief kwam. Als snel volgde een reactie van Facebook: 'Excuses voor het verwijderen van de content, er is een fout gemaakt, het originele bericht is weer zichtbaar.' Lekker bezig, Facebook.