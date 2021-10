Column Jerry Hormone

‘De Britten waren beter af zonder Europa, dachten ze’

In Groot-Brittanië begint de boel langzaam uit de hand te lopen na de Brexit. Daar kunnen we volgens Jerry Hormone wat van leren. 'Het lijkt me niet onverstandig als alle ‘Nexit!’-roepers nu even goed opletten en kijken hoe bij onze buren het hele boeltje in de soep loopt.'